Uma das grandes novidades da Stock Car em 2023 é a chegada da sul-coreana Hankook Tires, no lugar da Pirelli, como fornecedora exclusiva de pneus da maior categoria do automobilismo brasileiro.

Na quinta-feira boa parte dos pilotos puderam ter o primeiro contato com a nova borracha, além dos primeiros treinos livres no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia.

O Motorsport.com ouviu as opiniões de parte do grid, que aprovou as primeiras experiências com as novas gomas. Era consenso entre eles que os pneus eram mais duros, com isso, esperava-se menos aderência nas curvas. Aliado à novidade, a asa traseira dos carros foi ampliada, também aumentando o nível de downforce.

Campeão de 2021, Gabriel Casagrande gostou do que viu e sentiu dentro do carro: “O que conseguimos perceber nos primeiros treinos é que é um pneu um pouco mais duro, mas as modificações que eles fizeram no carro, que é a volta da asa traseira que a gente tinha antes de 2020, deu uma compensada.”

“Estamos conseguindo frear até um pouco mais dentro do que era no ano passado, não se perdeu tanta aderência assim no meio das curvas, então ficou um carro bem parecido com o que tínhamos.”

“É óbvio que ainda não temos dados de corrida, disputa de posições e tudo mais, vamos coletando isso nos finais de semana. De início, eu gostei, foi uma mudança bem legal, tomara que seja positivo para todo mundo.”

Campeão de 2015, Marcos Gomes admitiu que teve suas expectativas superadas: “Eu aprovo. Esperávamos por falta de aderência no começo, nas primeiras cinco voltas, pelo que falavam o que foi nos testes, mas não, o começo foi bom também, com bom grip geral nas primeiras voltas bem próximo do Pirelli. É difícil falar ainda, mas foi um pneu constante, gostei até mais do que os Pirelli.”

Julio Campos teve problemas no primeiro treino livre desta sexta-feira, mas havia conseguido dar algumas voltas no shakedown no dia anterior. Pelo que viu, os Hankooks foram aprovados, além da nova asa traseira.

“Foram duas coisas que acabaram mudando para gente. Os pneus estão se comportando muito bem na parte do desgaste, dá para você continuar usando eles quando você está fazendo acertos no carro, além da troca da asa, no que ajudou bastante na parte traseira do carro. Está aprovado, vamos ver após as duas corridas, me parece que eles vão aguentar superbem.”

Lucas Foresti também ressaltou o aspecto financeiro que as equipes teriam que arcar neste ano: “Eu gostei bastante. Acho que foi conseguido o mesmo preço pelos pneus, e como eles (Pirelli) iriam aumentar o valor cobrado, na verdade houve uma redução. Na pista, ele é um pneu constante, pensávamos que seria um pouco pior na degradação. Estou bem feliz. Se ele aguentar a corrida, não der bolhas, ele está superando as expectativas.”

