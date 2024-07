Correndo em Goiânia neste fim de semana, a Stock Car Pro Series definiu o grid de largada neste sábado, com Gabriel Casagrande na pole fazendo o tempo de 1m26s793, a primeira do bicampeão na temporada.

Felipe Massa e Daniel Serra completaram os três primeiros colocados.

A classificação

Grupo 1

No primeiro grupo, Bueno foi o mais rápido. A sessão não teve nenhuma intercorrência, o que fez com que a primeira parte acontecesse de forma rápida. Avançaram ao Q2: Cacá, Suzuki, Barrichello, F. Baptista, Fraga, Campos, Elias, Leist, Khodair e Di Mauro.

Foresti, último colocado, teve problemas na classificação, não conseguiu fazer nenhuma volta rápida e se complicou no grid de largada. B. Baptista, Maurício e Kohl também ficaram de fora.

Grupo 2

O segundo grupo foi liderado por Casagrande, que fez o tempo de 1m26s591. Com ele, avançaram também Muggiati, Massa, Zonta, Barrichello, Serra, Piquet, Camilo, Ramos e Salas. Ficaram de fora Petecof, Abreu, V. Baptista e Teixeira.

Q2

A disputa por uma vaga no Q3 foi equilibradíssima, com Ramos e Massa tentando chegar em Casagrande fazendo o mesmo tempo de volta. Por conta das margens apertadas, até a última volta não tinha ninguém, de fato, classificado.

Por fim, avançaram ao Q3: Casagrande, Camilo, Muggiati, Massa, Fraga, Serra, R.Barrichello e Ramos. Nenhum dos três primeiros colocados do campeonato avançaram à disputa da pole.

Q3

No fim, apenas a Ipiranga conseguiu colocar seus dois pilotos na disputa pela pole. Casagrande conseguiu fazer duas voltas rápidas e nem precisou tentar mais uma vez.

Pos. Piloto Equipe Tempo Diff 1 Gabriel CASAGRANDE A.MATTHEIS VOGEL 1:26.793 2 Felipe MASSA TMG 1:27.028 +0.235 3 Daniel SERRA EUROFARMA 1:27.094 +0.301 4 Zezinho MUGGIATI KTF 1:27.124 +0.331 5 Thiago CAMILO IPIRANGA 1:27.126 +0.333 6 Cesar RAMOS IPIRANGA 1:27.130 +0.337 7 Felipe FRAGA BLAU 1:27.206 +0.413 8 Rubens BARRICHELLO FULL TIME 1:27.266 +0.473 9 Nelsinho PIQUET CAVALEIRO SPORTS 1:27.147 +0.354 10 Ricardo ZONTA RCM 1:27.242 +0.449 11 Julio CAMPOS POLE MOTORSPORT 1:27.255 +0.462 12 Eduardo BARRICHELLO FULL TIME 1:27.289 +0.496 13 Enzo ELIAS CROWN 1:27.327 +0.534 14 Rafael SUZUKI TMG 1:27.346 +0.553 15 Arthur LEIST FULL TIME 1:27.379 +0.586 16 Gaetano DI MAURO CAVALEIRO SPORTS 1:27.426 +0.633 17 Cacá BUENO KTF 1:27.440 +0.647 18 Felipe BAPTISTA CROWN 1:27.452 +0.659 19 Gui SALAS KTF 1:27.474 +0.681 20 Allam KHODAIR BLAU 1:27.706 +0.913 21 Gianluca PETECOF FULL TIME 1:27.184 +0.391 22 Átila ABREU POLE MOTORSPORT 1:27.254 +0.461 23 Bruno BAPTISTA RCM 1:27.258 +0.465 24 Vitor BAPTISTA SCUDERIA CHIARELLI 1:27.283 +0.490 25 Ricardo MAURÍCIO EUROFARMA 1:27.333 +0.540 26 Lucas KOHL GARRA 1:27.375 +0.582 27 Rapha TEIXEIRA ASR 1:30.114 +3.321 28 Lucas FORESTI A.MATTHEIS VOGEL 1:30.901 +4.108

Veja como foi a classificação da Stock Car em Goiânia

