Gabriel Casagrande foi implacável na classificação da Stock Car em Goiânia e conquistou a primeira pole da temporada 2024. Com isso, ele larga da primeira marca na corrida principal que acontece neste domingo no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

O piloto da A.Mattheis Voguel liderou todas as sessões da classificação, tanto no grupo 1, quanto no momento principal, no Q3. Após a sessão, o bicampeão da categoria falou sobre a conquista deste sábado.

“Ontem, quando nós ficamos em nono, sabíamos que o carro tinha um potencial para ser melhor porque veio uma bandeira vermelha no que seria a nossa volta mais rápida. Nós começamos o sábado de um jeito que fazia tempo que não acontecia, com a pole, sendo o carro mais rápido no Q1, Q2 e Q3, por isso estou muito feliz, muito contente, então queria agradecer o trabalho de todos da equipe por me entregarem esse carro maravilhoso”.

Com uma corrida sprint acontecendo ainda neste sábado em Goiânia, Casagrande deixou claro qual será a estratégia dele na pista.

“Vamos com muita cabeça para essa corrida de sábado, sabendo que amanhã temos uma corrida para vencer”, completou.

