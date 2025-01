Stock Car: Rafael Suzuki continua na TMG Racing em 2025

A temporada de 2025 será mais um capítulo da parceria entre o piloto Rafael Suzuki e a TMG Racing na Stock Car. Após o encerramento da temporada passada, que terminou com a TMG sendo a melhor entre as escuderias, piloto e time chegaram a um acordo para a continuidade do trabalho neste ano.

E 2025 será uma temporada ainda mais desafiadora, já que marca o início de uma nova era da Stock. Depois de mais de quatro décadas nas pistas, os carros sedãs darão lugar aos SUVs, agora, de três diferentes montadoras.

"Estou muito feliz em dar continuidade ao trabalho na TMG com Thiago (Meneghel) nessa nova era da Stock Car, com este desafio dos carros novos", disse Suzuki, que desde o ano passado forma dupla com Felipe Massa.

"Acho que é muito importante estar num ambiente entrosado e estou em uma equipe que me recebeu super bem desde a primeira corrida de 2024".

"Claro que a régua sobe, mas é uma pressão boa de tentarmos manter os bons resultados”, concluiu Suzuki.

Em 2024, pela segunda vez consecutiva, Rafael Suzuki chegou à grande final entre os pilotos postulantes ao título, terminando a temporada na sétima colocação com 790 pontos conquistados.

Piloto com excelente média de largada em 2024, estando 11 vezes das 12 possíveis no estratégico top-12 - cujas posições se invertem para a corrida sprint -, Suzuki venceu a etapa inaugural da temporada e ainda foi ao pódio em Interlagos e Cascavel, além de terminar por nove vezes no top-5.

Para Thiago Meneghel, chefe de equipe da TMG, "a briga agora é também pelo título de pilotos que, infelizmente, não veio no ano passado".

"Teremos agora carros novos e a experiência do Rafael vai nos ajudar muito a desenvolver o carro já para as primeiras etapas. O Rafa é um piloto que colabora muito com seus feedbacks. Isso vai ser importante demais neste processo de evolução e pode ser o segredo para estarmos na briga deste ano".

A primeira etapa de 2025 está marcada entre os dias 3 e 4 de maio, no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo, com Suzuki pilotando o Chevrolet Tracker #8, marcando o começo de sua décima segunda temporada na principal categoria do automobilismo brasileiro.

