Correr em Buenos Aires traz sempre uma boa lembrança para Rafael Suzuki, piloto que disputa neste fim de semana a 9ª etapa da Stock Car no Autódromo Juan & Oscar Gálvez. Isso porque nas duas vezes que correu no circuito da capital argentina, Suzuki subiu ao pódio em ambas as vezes, em 2023 e 2017 - esse, inclusive, foi seu primeiro pódio na principal categoria do automobilismo brasileiro.

“Buenos Aires é como Interlagos, o centro das atenções está ali e o público sempre comparece. Ano passado, tinham mais de 50.000 pessoas no autódromo, foi demais ir ao pódio que montaram no meio da arquibancada, quem sabe esse ano repetimos”, comentou Suzuki.

Vindo de fortes performances no Velopark, onde conquistou a pole position e brigou pela vitória, e Belo Horizonte, onde estava no top 3, Rafael chega confiante em deixar os reveses para trás e voltar aos bons resultados.

“Vamos buscar vencer uma das corridas porque precisamos do máximo de pontos possíveis. Sabemos que temos performance pra isso e mostramos o ano todo, então vamos tentar o nosso máximo e ver o que acontece”, completou o piloto do carro #8.

Suzuki chega para a disputa em Buenos Aires em 8º lugar na classificação geral, com 517 pontos, depois de ter conquistado três pódios nesta temporada, entre eles a vitória na etapa de Goiânia, na prova inaugural do ano.

A etapa deste fim de semana será a primeira das duas rodadas que a Stock Car fará fora do Brasil. Além da Argentina, ainda em outubro, a categoria desembarca no Uruguai, no Autódromo de El Pinar, para a disputa da 10º etapa.

Essa será a primeira vez da categoria em Montevideo, mas esse é um circuito conhecido para Suzuki, que em 2023 e 2024 correu lá pelo TCR South America, em etapas válidas também pelo FIA TCR World Tour, somando um pódio. Depois disso, volta para a fase final em território brasileiro, em Goiânia, e na Super Final da Stock Car, em Interlagos, no dia 15 de dezembro.

Entre as disputas da Stock Car, Rafael Suzuki estará em atividade em Buenos Aires também pelo TCR South America, que realiza a 8ª etapa da temporada no mesmo evento. O piloto que corre pela PMO Racing soma três vitórias no ano e quer se manter em alta na reta final do campeonato.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a emoção da etapa de Buenos Aires.

