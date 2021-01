Stock Car divulga calendário com dez datas para temporada 2021

A Stock Car divulgou nesta quarta-feira (20) o calendário completo para a temporada de 2021. Anteriormente, a categoria havia anunciado apenas as datas em que as provas seriam realizadas. Agora, sabemos onde acontecerão nove das dez rodadas deste ano.

A temporada 2021 começa em 28 de março com uma etapa no Velopark, no Rio Grande do Sul, enquanto a última data, em 12 de dezembro, não possui local definido ainda, sendo o único espaço a ser confirmado no calendário, mas o objetivo da Stock é realizar a Grande Final em seu palco tradicional, em Interlagos.

“Nossa intenção é terminar a temporada em Interlagos, como é tradição, mas devido aos compromissos do autódromo ainda estamos tentando viabilizar”, disse Fernando Julianelli, vice-presidente comercial e de marketing da Stock Car.

A categoria pretende manter o formato de 12 etapas. Com isso, duas dessas dez datas deverão ser apontadas futuramente como rodadas duplas, para atingir o número esperado de provas. A Stock ainda confirmou que o cronograma pode sofrer alterações, dependendo da evolução da pandemia nos estados que receberão a categoria ao longo de 2020.

“Estamos agindo com toda a cautela devido à atual situação", disse Julianelli. "Mas, em função da necessidade de planejamento de equipes e patrocinadores, avaliamos que é necessário indicar qual é nossa previsão, com a ressalva que pode haver alguma alteração devido aos problemas que todos já conhecem. Cada etapa exigirá avaliação e aprovação da prefeitura local, sempre respeitando a classificação sanitária vigente na região”.

Confira o calendário 2021 da Stock Car Brasil

28/03 – Velopark (RS)

25/04 – Londrina (PR)

16/05 – Interlagos (SP)

20/06 – Goiânia (GO)

11/07 – Cascavel (PR)

22/08 – Curitiba (PR)

19/09 – Santa Cruz do Sul (RS)

24/10 – Velocittà (SP)

21/11 – Goiânia (GO)

12/12 – A definir

