A temporada 2024 da Stock Car Pro Series chegou ao fim, mas não deu tempo nem de respirar direito porque as montadoras já sabem com quais times irão trabalhar em 2025.

O 'draft' inédito da Stock aconteceu neste domingo após a Super Final com Chevrolet, Toyota e Mitsubishi fazendo suas escolhas para o próximo ano. As 3 montadoras tinham disponíveis as 15 equipes do grid para escolher.

Por ser a mais 'velha de casa', a Chevrolet começou 'arrematando', sendo seguida por Toyota e fechando com a 'novata' Mitsubishi.

Confira abaixo a distribuição das montadoras entre as equipes:

Chevrolet

Scuderia Chiarelli

A. Mattheis Vogel Motorsport

Scuderia Bandeiras

TMG Racing

Cavaleiro Sports

Toyota

Full Time Sports

Ipiranga Racing

Full Time Cavaleiro

Crown Racing

Car Racing KTF

Mitsubishi

RC Eurofarma

RCM Motorsports

Pole Motorsport

KTF Sports

Wokin Garra Racing

LÍDER Casagrande 'elege' MAIORES RIVAIS, fala de CARREIRA INTERNACIONAL e exalta novo carro da Stock

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!