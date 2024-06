Felipe Massa foi o vencedor da corrida sprint da segunda etapa da Stock Car quando a categoria esteve no Velocitta pela primeira vez este ano, no final de março. O triunfo veio em uma sequência positiva, que também contou com um segundo lugar em Interlagos, na rodada seguinte.

A boa fase de pódios e vitórias só foi quebrada em Cascavel, com a sexta posição na prova principal, além de um 16º lugar na sprint.

Falando sobre o retorno à pista de Mogi Guaçu, em que vai largar na nona posição na corrida que complementa à rodada de março, o piloto da TMG Racing, do Time Lubrax, vê com bons olhos o atual momento.

“A gente tem uma maratona aqui, três dias intensos, começando já com uma corrida longa, e aí no sábado e domingo, o fim de semana normal, mas logicamente um pouco mais apertado, porque já vai direto um treininho e classificação. É um final de semana intenso e muito importante para todas as equipes que têm muito ponto em jogo nessas três corridas que a gente vai ter aqui.”

“Eu, para falar a verdade, estou me sentindo bem com o carro, com a equipe, em todas as corridas, independente de Cascavel, o maior problema que eu tive foi na classificação, mas as duas corridas foram muito boas, se você olhar o lugar que eu larguei, tanto de posição que eu conquistei na pista, ritmo de corrida.

Será que o bom momento, desencadeado no meio do ano passado, pode ser definitivo na passagem do piloto na categoria?

“Eu acho que sim, acho que você precisa de um bom carro, de uma boa equipe, e a gente tem, esse ano a gente tem uma ótima equipe, um carro bom, um carro muito bem em corrida também, isso mostra que se a gente tiver um carro competitivo, não tem motivo de a gente não estar lá na briga para quem sabe vitória ou pódios ou pontuação boa, independente da situação.

