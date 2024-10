A Stock Car Pro Series realizou a primeira corrida de sua história no Uruguai, com a sprint na manhã deste sábado em El Pinar.

O ineditismo do evento carregou também o de seu primeiro vencedor. Enzo Elias conquistou seu primeiro triunfo como piloto titular da categoria, após superar Lucas Foresti no início e deixar Daniel Serra para trás, após os pit stops.

Serra e Foresti fecharam o pódio, com Arthur Leist e Rafael Suzuki completaram o top 5. O líder do campeonato, Felipe Massa, foi tocado por Thiago Camilo no início e teve que se conformar com o 21º posto. O piloto da Ipiranga Racing foi punido com um drive through.

Com os resultados, Felipe Baptista e Massa estão empatados com 706 pontos. Gabriel Casagrande é o terceiro, com 690. Ricardo Zonta é o quarto com 681 e Bruno Baptista fecha o top 5 com 677.

A Corrida

Lucas Foresti foi o pole position e se manteve na ponta no início na prova. No final da primeira volta, Thiago Camilo tocou em Felipe Massa, que rodou e caiu para a última posição.

Enzo Elias pressionava Foresti pela ponta e conseguiu a posição no terceiro giro. Rubens Barrichello era o terceiro colocado e observava de camarote a briga dos ponteiros.

Aos poucos, o jovem piloto de Brasília da Crown Racing conseguia abrir vantagem sobre Foresti.

Na sétima volta a janela de paradas foi aberta e Foresti foi o primeiro a entrar nos pits entre os ponteiros. Rubinho veio logo na sequência. Enquanto isso, a direção de prova anunciava um drive through para Camilo por conta do toque com Massa.

Elias fazia sua parada com 17 minutos para o final. Daniel Serra, que herdou a ponta, parou quando restavam 11 minutos.

Ao final da janela, Elias se manteve na liderança para a vitória inédita em sua carreira. Serra e Foresti completaram o pódio.

A corrida principal do fim de semana da Stock Car no Uruguai acontece ainda neste sábado, às 13h45.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Dif. 1 28 Enzo Elias Crown Racing 2 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 4,422 3 12 Lucas Foresti A Mattheis Vogel 6,322 4 81 Arthur Leist Full Time Sports 10,024 5 8 Rafael Suzuki TMG Racing 12,810 6 111 Rubens Barrichello Mobil Ale 14,979 7 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel 16,700 8 91 Eduardo Barrichello Mobil Ale 17,534 9 11 Gaetano Di Mauro Cavaleiro Sports 18,728 10 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 19,212 11 4 Julio Campos Pole Motorsport 20,237 12 88 Felipe Fraga Blau Motorsport 21,537 13 121 Felipe Baptista Crown Racing 22,461 14 120 Vitor Baptista 25,082 15 33 Nelson Piquet Jr Cavaleiro Sports 26,183 16 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 28,814 17 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 30,322 18 18 Allam Khodair Blau Motorsport 33,387 19 38 Zezinho Muggiati KTF Racing 34,775 20 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 35,600 21 19 Felipe Massa TMG Racing 36,138 22 80 Marcos Gomes KTF Racing 40,544 23 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 43,406 24 51 Atila Abreu Pole Motorsport 44,895 25 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 47,578 26 0 Caca Bueno KTF Sports 50,588 27 95 Lucas Kohl Wokin Garra Racing 1:02.364

Veja como foi

