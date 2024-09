Stock Car: Fraga lidera segundo treino livre no Velopark

A Stock Car retornou a pista na tarde desta sexta-feira (6) para segunda sessão de treinos livres em Nova Santa Rita (RS), para oitava etapa da temporada no Autódromo do Velopark. Nisso, destaque para o piloto Felipe Fraga da Blau Motorspport, que foi o mais rápido da sessão ao marcar 55s622, no segundo grupo de carros a entrar na pista, ficando assim com o melhor tempo do dia.

Na sequência, César Ramos ficou na segunda posição, a apenas 0s049 do carro #88, seguido por Gaetano Di Mauro, em terceiro. Fechando o top 5 do treino, Thiago Camilo da Ipiranga Racing foi o quarto, com Guilherme Salas da KTF Racing em quinto, numa sessão em que os 27 carros do grid ficaram separados por apenas oito décimos.

Agora os pilotos retornam a pista na manhã de sábado (7), a partir das 9h30, quando acontece o treino de classificação que define as posições de largada para corrida Sprint que ocorre na parte da tarde, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

