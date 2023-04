Carregar reprodutor de áudio

Gaetano di Mauro não correrá as duas provas deste domingo em Goiânia, na abertura da temporada 2023 da Stock Car. O piloto da Hot Car Competições foi punido com pena de desclassificação pelos Comissários Desportivos da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), após vistoria depois do treino de classificação deste sábado.

Di Mauro foi enquadrado nos artigos do Código Desportivo do Automobilismo 83 e 140.3 e Regulamento Desportivo da Categoria Art. 10.10 letra B e Art. 7.6.12. Adendo Técnico 01/2023 Art.26.

Neles, consta que se uma infração de altura mínima do veículo ficar abaixo do permitido (em relação ao chão), a pena é a desclassificação da etapa.

No entanto, piloto e equipe correm atrás de um recurso para que consiga acelerar neste domingo e que o caso seja julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do automobilismo em um momento posterior. O STJD do automobilismo sempre está de plantão aos finais de semana enquanto houver provas do calendário da CBA e pode dar a medida que é vista como um 'efeito suspensivo', muito comum no futebol.

Di Mauro havia se classificado na sexta posição, chegando até ao Q3 em sua estreia pela equipe comandada por Babi Rodrigues.

A rodada dupla da primeira etapa da temporada 2023 da Stock Car terá transmissão ao vivo do Motorsport.com e do Motorsport.tv.

