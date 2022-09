Stock Car: Lapenna supera Baptista e vence no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car realizou neste domingo a corrida 1 da etapa do Velocitta, a oitava do ano. O grande nome da prova foi Felipe Lapenna, que conquistou sua primeira vitória na categoria. O piloto largou da terceira posição, superou Ricardo Zonta na largada e Bruno Baptista durante a corrida.

Baptista teve que se conformar com a segunda colocação, seguido de Thiago Camilo.

Um dos destaques da prova foi o argentino Julián Santero, que estreou neste fim de semana e finalizou na quinta posição. O líder do campeonato, Gabriel Casagrande, foi o 10º. Daniel Serra cruzou a linha de chegada em 17º.

A Corrida

Com um recurso na Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), a punição que tiraria a primeira fila de Bruno Baptista e Ricardo Zonta foi revogado com um efeito suspensivo.

Diego Nunes, Allam Khodair, Julián Santero, Cacá Bueno, Julio Campos e Lucas Foresti foram os contemplados com o Fan Push.

Na largada, Baptista manteve a liderança, seguido de Lapenna. Khodair chegou ao terceiro posto na primeira volta, após largar em quinto.

Quem vinha bem nas primeiras voltas era Santero, que já era o sétimo com menos de 10 minutos de corrida.

Enquanto isso, Baptista e Lapenna travavam uma luta particular, com ambos se distanciando do terceiro colocado em mais de dois segundos.

Faltando 17 minutos, o piloto da Hot Car manobrou sobre o da RCM, após uso do botão de ultrapassagem, e assumiu a liderança. Ao mesmo tempo, a janela de pit stops foi aberta.

A dupla que dominava a corrida parou quando restavam 13 minutos, na penúltima volta possível.

Após o ciclo de paradas, Lapenna voltava à liderança, seguido de Baptista, Khodair, Camilo e Santero.

Sem grandes mudanças, Lapenna cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de Baptista e Khodair.

