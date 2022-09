Stock Car: Maurício faz ultrapassagem sobre Santero no final e vence corrida 2 Tricampeão da Stock Car aparece no fim no Velocitta para mais um triunfo

Por: Erick Gabriel , Repórter Carregar reprodutor de áudio A corrida 2 da etapa do Velocitta da Stock Car manteve a tradição de ser agitada. Quem se beneficiou foi Ricardo Maurício, que superou o argentino Julian Santero nas voltas finais para sua 32ª vitória na categoria. Ricardo Zonta foi o terceiro, fechando o pódio. Daniel Serra, que chegou em Mogi como vice-líder, foi o oitavo. Gabriel Casagrande teve problemas e foi apenas o 18º. A Corrida Gabriel Casagrande foi o pole position da corrida 2, tendo ao seu lado Rubens Barrichello. Mas quem mandou bem foi Pedro Cardoso, que assumiu a liderança nas primeiras curvas. Ao mesmo tempo, o líder do campeonato ficou lento, com um problema de suspensão. Julian Santero era o segundo colocado e Barrichello era o terceiro. Ainda nos primeiros minutos, Felipe Lapenna, o vencedor da primeira corrida, abandonava. Faltando 22 minutos, Santero manobrou sobre Cardoso pela primeira posição. Na sequência, Barrichello tentou fazer o mesmo, mas não conseguiu, recebendo a pressão de Camilo em seguida, quando ambos acabaram se tocando. Rubinho caiu para o sexto lugar e Camilo para o oitavo. Santero fez a sua parada com 17 minutos para o final. Com a janela em andamento, a expectativa era saber quem teria menos tempo de pit stop por conta da quantidade de combustível feita na corrida 1. Com 13 minutos para o final, Cesar Ramos parava o seu carro na pista, mas o safety car não foi acionado. Mais tarde, Cacá Bueno abandonava. Ao final do ciclo, Santero manteve a liderança, seguido de Ricardo Maurício, Zonta, Barrichello e Gaetano di Mauro. O argentino não teve vida fácil e acabou cedendo para o tricampeão da Stock Car quando restavam três minutos, após grande batalha, com direito a para-choque traseiro do carro da Full Time se soltando, após pequeno toque de Ricardinho. Após isso, Maurício conseguiu abrir boa vantagem e garantiu mais uma vitória. Santero foi o segundo, seguido de Zonta, fechando o pódio. A Stock Car volta em Santa Cruz do Sul no dia 25 de setembro. Resultado Pos # Piloto Equipe 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 2 68 Julian Santero Full Time Sports 3 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 4 11 Gaetano Di Mauro KTF Sports 5 51 Átila Abreu Shell V-Power 6 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 7 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 8 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 9 117 Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 10 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 11 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 12 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 13 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 14 6 Tony Kanaan Full Time Bassani 15 28 Galid Osman Shell V-Power 16 70 Diego Nunes Blau Motorsport 17 18 Allam Khodair Blau Motorsport 18 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 19 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 20 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 21 12 Lucas Foresti KTF Sports 22 3 Digo Baptista Crown Racing Veja como foi PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music compartilhar Bet here Bet now Bet here Bet now Artigo anterior Stock Car: Lapenna supera Baptista e vence no Velocitta compartilhar