Felipe Massa saiu de Interlagos neste sábado com o sentimento dividido: ao mesmo tempo que considerou positivo o 10º lugar no grid de largada para a primeira etapa da Stock Car 2022, ficou com a sensação de que poderia ter ido para o Q3 e largado entre os seis primeiros. Afinal, ficou a apenas um décimo de entrar na parte final do treino classificatório.

"Foi uma classificação positiva, mas não dá para dizer que estou 100% feliz. Fiquei a apenas um décimo de entrar no Q3 e largar entre os seis primeiros. Mas já sinto uma evolução em relação à temporada passada", declarou o piloto da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team, que já está com a cabeça na Corrida de Duplas desse domingo, em parceria com o alemão Timo Glock.

"Espero confirmar o bom começo de temporada nas corridas de amanhã. Que tudo aconteça da melhor maneira na minha corrida e na do Glock também, que fez bons treinos ontem e hoje e tem tudo para andar bem".

A disputa por posições no treino classificatório ficou por conta dos pilotos titulares, que também vão largar na primeira corrida deste domingo. Os pilotos convidados vão disputar a segunda corrida. Band e SporTV transmitem a partir das 13h55.

