Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series definiu neste sábado o grid de largada para a décima etapa da temporada 2022, em Goiânia. César Ramos foi o mais rápido e garantiu a pole position da corrida de abertura do fim de semana, tendo ao seu lado na primeira fila Ricardo Maurício.

Entre os líderes do campeonato, Gabriel Casagrande teve uma classificação desastrosa, garantindo apenas a 19ª posição no grid da primeira corrida deste sábado, enquanto os demais pilotos do top 5, Daniel Serra, Rubens Barrichello, Matías Rossi e Bruno Baptista vão dividir a quinta e sexta filas.

Q1

Às 09h15, foi liberado o primeiro grupo de pilotos, com os 15 melhores classificados no campeonato, incluindo Casagrande, Serra, Barrichello, Rossi e Bruno Baptista. Para estes, o desafio foi atacar uma pista muito verde, após a chuva da sexta-feira lavar toda a aderência construída no começo do dia.

Destes, Maurício foi o mais rápido com 01min,6s748 enquanto Ramos, B. Baptista, Camilo e Piquet completaram os cinco primeiros.

Pouco depois, o segundo grupo foi à pista com os demais pilotos. No final, combinando os resultados de ambos os grupos, Ricardo Mauricio manteve a melhor marca, tendo César Ramos, Felipe Baptista, Bruno Baptista e Thiago Camilo no top 5.

Átila Abreu, Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello, Daniel Serra, Matías Rossi, Ricardo Zonta, Galid Osman, Rafael Suzuki, Marcos Gomes e Digo Baptista foram os outros dez classificados para o Q2. Entre os eliminados no Q1, o destaque ficou para o líder Gabriel Casagrande, apenas em 19º, além de Felipe Massa, Tony Kanaan e Allam Khodair.

Q2

Na segunda parte da sessão, os 15 primeiros colocados do Q1 saíram simultaneamente dos boxes para mais oito minutos, definindo quem seguiria vivo na disputa pela pole position.

Durante a sessão, a direção de prova anunciou a punição de três posições no grid de largada para Rafael Suzuki, por excesso de velocidade nos boxes.

Nos segundos finais, Barrichello ainda teve um susto, perdendo o controle do carro e rodando na curva dois, conseguindo evitar batidas com os demais pilotos.

Ricardo Maurício seguiu à frente, marcando 01min27s038, pouco mais de meio décimo à frente de César Ramos. Completaram os seis classificados para o Q3: Galid Osman, Nelsinho Piquet, Ricardo Zonta e Felipe Baptista.

Entre os eliminados, temos os outros quatro pilotos do top 5 do campeonato: Matías Rossi em nono, Daniel Serra em 10º, Bruno Baptista em 11º e Rubens Barrichello em 12º.

Q3

A disputa pela pole acabou entre três Corollas, representados por César Ramos, Ricardo Zonta e Nelsinho Piquet, e três Cruzes, com Ricardo Maurício, Galid Osman e Felipe Baptista.

No final, a disputa ficou novamente entre Ricardo Maurício e César Ramos, com o piloto da Ipiranga Racing levando a melhor. Ramos marcou 01min27s058, ficando apenas 0s030 à frente do piloto da Eurofarma-RC. Ricardo Zonta e Nelsinho Piquet estão na segunda fila, enquanto Galid Osman e Felipe Baptista completaram o top 6 do Q3.

A Stock Car Pro Series retorna à pista logo mais neste sábado para a décima etapa da temporada 2022, a primeira do fim de semana em Goiânia. A primeira de duas corridas tem largada marcada para 14h10, horário de Brasília, com transmissão em português e inglês no Motorsport.com. Na televisão, você pode acompanhar pela Band e o SporTV.

Confira o grid de largada da 10ª etapa da Stock Car em Goiânia:

1 – César Ramos (Ipiranga Racing – Corolla) – 01min27s058

2 – Ricardo Maurício (Eurofarma-RC – Cruze) – 01min27s088

3 – Ricardo Zonta (RCM Motorsport – Corolla) – 01min27s149

4 – Nelsinho Piquet (Motul TMG Racing – Corolla) – 01min27s160

5 – Galid Osman (Shell V-Power - Cruze) – 01min27s316

6 – Felipe Baptista (KTF Racing – Cruze) – 01min27s398

7 – Thiago Camilo (Ipiranga Racing – Corolla)

8 – Átila Abreu (Shell V-Power – Cruze)

9 – Matías Rossi (AMattheis Vogel – Corolla)

10 – Daniel Serra (Eurofarma-RC – Cruze)

11 – Bruno Baptista (RCM Motorsport – Corolla)

12 – Rubens Barrichello (Full Time Sports – Corolla)

13 – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports – Cruze)

14 – Digo Baptista (Crown Racing – Cruze)

15 – Denis Navarro (Cavaleiro Sports – Cruze)

16 – Gui Salas (KTF Racing – Cruze)

17 – Pedro Cardoso (Crown II Racing – Cruze)

18 – Rafael Suzuki (Full Time Bassani – Corolla) – Já aplicada a punição

19 – Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel – Cruze)

20 – Diego Nunes (Blau Motorsport – Cruze)

21 – Allam Khodair (Blau Motorsport – Cruze)

22 – Gaetano di Mauro (KTF Sports – Cruze)

23 – Júlio Campos (Lubrax Podium – Cruze)

24 – Felipe Massa (Lubrax Podium – Cruze)

25 – Lucas Foresti (KTF Sports – Cruze)

26 – Sérgio Jimenez (Scuderia Chiarelli – Corolla)

27 – Diego Azar (Full Time Sports – Corolla)

28 – Cacá Bueno (Crown Racing – Cruze)

29 – Tony Kanaan (Full Time Bassani – Corolla)

30 – Felipe Lapenna (Hot Car – Cruze)

31 – Raphael Teixeira (RKL Competições – Cruze)

32 – Tuca Antoniazzi (Hot Car – Cruze)

33 – Renato Braga (RKL Competições – Cruze)

Veja como foi a classificação de sábado da Stock Car em Goiânia, válida pela 10ª etapa:

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: