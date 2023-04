Stock Car: Serra celebra etapa: “Não dá para pedir início melhor”

Carregar reprodutor de áudio

Daniel Serra foi o piloto que mais pontuou na primeira etapa da Stock Car de 2023 em Goiânia. O piloto da Eurofarma RC venceu a primeira corrida da temporada e chegou na nona posição na segunda prova.

Com isso, o tricampeão da categoria soma 43 pontos, contra 39 de Thiago Camilo, o vencedor da segunda corrida do domingo.

Após a rodada, Serra fez questão de exaltar o trabalho da equipe, não só com a Eurofarma, mas também com a RCM, equipe que conta com Marcel Campos, filho de Rosinei Campos, o Meinha, que viu bom desempenho de seus pilotos, Bruno Baptista, o pole, e Ricardo Zonta.

“Não dá para pedir um início melhor, com vitória e saindo líder do campeonato”, disse Serra. “Quero agradecer à equipe pelo trabalho, mostra como a equipe trabalhou bem, com todos os carros andando na frente, fizeram um trabalho sensacional no pit stop e acho que agora é comemorar, colocar os pés no chão e pensar na próxima”, concluiu.

Veja como foi

