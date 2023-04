Thiago Camilo foi o grande nome na corrida 2 da Stock Car em Goiânia. Correndo com o número #16, em homenagem ao tio, piloto e incentivador, Sérgio Ruas Camilo, que morreu após acidente de moto no mês passado, o piloto da Ipiranga Racing triunfou pela 38ª vez na carreira, se tornando o maior vencedor em atividade.

Ricardo Maurício foi o segundo e Rubens Barrichello fechou o pódio.

O pole da corrida 2 foi Marcos Gomes, que teve que segurar a pressão de Julio Campos logo após a largada. Enzo Elias rodou e saiu da prova. Felipe Massa se envolveu em toques na largada e teve o capô levantado, após atingir a traseira de Gui Salas, abandonando a corrida.

Na segunda volta, Cacá Bueno e Tony Kanaan rodaram, com ambos conseguindo retornar.

Após um terço da corrida, Gomes seguia na frente, conseguindo abrir dois segundos de vantagem sobre Khodair, seguido de Camilo, Maurício e Piquet.

A janela de paradas foi aberta com 19 minutos para o final. Gomes, Khodair e Ricardinho não perderam tempo e entraram na primeira oportunidade. Camilo herdou a ponta, seguido de Piquet.

O piloto da Ipiranga Racing fez o pit stop obrigatório com 13 minutos para o final. Barrichello, que estava na frente foi o último a parar.

Após o fechamento da janela, Camilo era o líder ‘real’, com Maurício na segunda posição, seguido de Rubinho, Gomes e Fraga.

Aos poucos, Camilo se distanciou para Maurício, segundo colocado, confirmando a vitória na sequência. Barrichello fechou o pódio, após batalha com Fraga.

A Stock Car retorna no dia 23 de abril, com a etapa de Interlagos.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube