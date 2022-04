Carregar reprodutor de áudio

Logo após a primeira corrida, vencida com autoridade por Daniel Serra, a Stock Car Pro Series realizou a segunda corrida do GP do Galeão, terceira etapa da temporada 2022 e que marca o retorno da categoria ao Rio de Janeiro. Marcos Gomes superou Ricardo Maurício no fim para vencer a segunda prova, mas em um resultado que deve passar pela avaliação dos comissários.

Isso porque Gomes fez a manobra em uma área sob bandeira amarela dupla devido a um acidente minutos antes. Bruno Baptista fechou a última posição do pódio. Completaram o top 10: Gaetano di Mauro, Gianluca Petecof, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas, Daniel Serra, Allam Khodair e Átila Abreu.

O GP do Galeão representa um final de semana inédito para a principal categoria do automobilismo nacional, com uma pista dentro de um aeroporto fazendo com que os pilotos troquem o tradicional asfalto pelo concreto.

Na primeira corrida, tivemos vitória de Daniel Serra, com Matías Rossi em segundo e Ricardo Maurício em terceiro. Aplicando a inversão dos dez primeiros colocados no grid para a formação da segunda corrida, tivemos Felipe Baptista na pole com Rafael Suzuki ao seu lado.

Na largada, a chuva chegou, criando caos, com Antoniazzi rodando na primeira curva. Antes mesmo do fim da primeira volta, Matías Rossi e Cesar Ramos protagonizaram uma batida mais forte, levando ao acionamento do safety car. Os dois conseguiram sair dos carros sozinhos.

No momento da relargada, com 22 minutos ainda no relógio, a chuva seguia caindo em parte da pista, e Camilo liderava, com Felipe Baptista em segundo, Maurício, Salas e Massa fechando o top 5, enquanto o líder Casagrande era o 11º, atrás de Bruno Baptista.

Enquanto Baptista e Camilo disputavam a dianteira, com Maurício e Salas na cola, mais problemas para Jimenez, que apareceu com o capô em cima de seu para-brisa. Outro abandono foi de Suzuki, com quebra na suspensão dianteira direita. Isso levou a mais uma intervenção do safety car.

A nova intervenção do safety car acabou mexendo na estratégia de todo o grid. Quando a bandeira verde foi novamente acionada, com cerca de 11 minutos ainda no cronômetro, a questão do combustível, que sempre é chave na segunda corrida, acabou nivelando todos, tirando boa parte da vantagem de quem previa uma parada rápida, com pouco reabastecimento.

Felipe Baptista relargou bem, abrindo quase 1s para Camilo, deixando o piloto da Ipiranga para ser pressionado por Salas e Maurício, que disputavam a última vaga no pódio. Na sequência, foi aberta a janela de paradas.

Após o fechamento dos boxes, com o grid já reorganizado, tivemos importantes mudanças na classificação. Maurício liderava, com Gomes em segundo, di Mauro em terceiro, Bruno Baptista em quarto e Petecof em quinto. Enquanto isso, Júlio Campos levava a pior em uma disputa com Casagrande e Felipe Baptista, rodando e indo parar fora da pista.

Uma confusão na reta final, com Lapenna, Massa e Digo Baptista se tocando entre si, com os carros de Massa e Lapenna ficando parados na barreira de pneus. Isso levou a uma bandeira amarela localizada, bem no local onde Gomes ultrapassou Maurício pela liderança.

No final, Marcos Gomes cruzou para vencer, com Ricardo Maurício em segundo e Bruno Baptista fechando o pódio. Completaram o top 10: Gaetano di Mauro, Gianluca Petecof, Gabriel Casagrande, Guilherme Salas, Daniel Serra, Allam Khodair e Átila Abreu.

A Stock Car Pro Series tira agora um mês de intervalo, retomando as atividades da temporada 2022 em 14 e 15 de maio no Velocitta. No Motorsport.com você acompanha toda a ação da principal categoria do automobilismo nacional.

Pos Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença 1 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 21 31:55.710 2 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 21 31:58.210 2.500 3 Bruno Baptista RCM Motorsport 21 31:59.748 1.538 4 Gaetano Di Mauro KTF Sports 21 32:00.093 0.345 5 Gianluca Petecof Full Time Sports 21 32:00.372 0.279 6 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 21 32:00.560 0.188 7 Guilherme Salas KTF Racing 21 32:01.759 1.199 8 Daniel Serra Eurofarma-RC 21 32:04.846 3.087 9 Allam Khodair Blau Motorsport 21 32:06.538 1.692 10 Átila Abreu Shell V-Power 21 32:07.226 0.688 11 Felipe Baptista KTF Racing 21 32:08.511 1.285 12 Denis Navarro Cavaleiro Sports 21 32:08.695 0.184 13 Pedro Cardoso Crown II Racing 21 32:10.376 1.681 14 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 21 32:11.853 1.477 15 Cacá Bueno Crown Racing 21 32:14.314 2.461 16 Tony Kanaan Full Time Bassani 21 32:15.868 1.554 17 Digo Baptista Crown Racing 21 32:16.798 0.930 18 Thiago Camilo Ipiranga Racing 21 32:20.661 3.863 19 Thiago Vivacqua RKL Competições 21 32:26.752 6.091 20 Felipe Lapenna Hot Car Competições 20 32:29.533 1 Lap 21 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 18 28:44.799 2 Laps 22 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 18 31:10.298 2:25.499 23 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 15 25:21.269 3 Laps Lucas Foresti KTF Sports 12 21:29.940 3 Laps Rafael Suzuki Full Time Bassani 5 9:50.865 7 Laps Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 4 8:49.461 1 Lap Cesar Ramos Ipiranga Racing 0 4 Laps Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 0 0.414 Ricardo Zonta RCM Motorsport 0 1.488 Galid Osman Shell V-Power 0 0.571 Rubens Barrichello Full Time Sports 0 Diego Nunes Blau Motorsport 0 Beto Monteiro Scuderia Chiarelli 0 Renato Braga RKL Competições 0

Veja como foi o GP do Galeão, etapa da Stock Car no Rio de Janeiro:

