Contrato renovado e vitória no bolso! Gabriel Casagrande converteu a pole conquistada no sábado em vitória na corrida principal da Stock Car neste domingo em Goiânia. O piloto da AMattheis Vogel disputou a liderança com Felipe Massa e venceu a primeira da temporada.

Ao lado de Casagrande e Massa, Daniel Serra completou os três primeiros colocados no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

A corrida

Pole da etapa de Goiânia, Casagrande fechou a porta e não deixou Massa ultrapassar. No fim do pelotão, Di Mauro sofreu um toque e rodou, voltando no fundo do grid. Começo que também foi ruim para Bueno, que parou na pista após receber um toque de Maurício.

Por conta disso, o safety car foi acionado na segunda volta. A relargada aconteceu na quinta volta. Lá no fundo, Leist estava com a carenagem soltando, dificultando a vida do piloto da Full Time. Maurício, que se envolveu no toque com Bueno, também teve prejuízos no carro uma volta depois e o safety car voltou à pista.

A segunda relargada veio com 14 minutos de prova e, mais uma vez, Casagrande conseguiu manter a liderança abrindo distância para Massa sem dificuldade. A janela de box abriu e a Eurofarma fez uma parada dupla, enquanto isso, uma confusão na pista aconteceu entre F. Baptista, Nelsinho Piquet e Zonta.

A chamada de Massa para os boxes colocou o piloto da TMG na liderança, quando ele saiu dos boxes, Casagrande estava na metade da reta principal e não conseguiu ficar na liderança. Ao mesmo tempo, os dois carros da Ipiranga Racing deram problema com os dois abandonando a prova.

Na décima oitava volta, Casagrande deu o 'x' em Massa e reassumiu a liderança da corrida e Fraga foi para os boxes após perder potência no motor, mas retornou algumas voltas depois.

Na pista, Petecof rodou sozinho e Teixeira parou na pista. O terceiro safety car foi acionado. bandeira verde foi dada com menos de dez minutos para o fim da prova. E pela terceira ve no domingo, Casagrande conseguiu manter a liderança.

Mais atrás dele, Serra e Enzo disputaram lado a lado pela terceira colocação com Serra se sobressaindo em relação a Elias. No meio do pelotão, as brigas seguiram acirradas até fim mudando a liderança do campeonato - uma vez que o então líder abandonou.

Resultado

1 - Gabriel Casagrande

2 - Felipe Massa

3 - Daniel Serra

4 - Enzo Elias

5 - Bruno Baptista

6 - Zezinho Muggiati

7 - Rafael Suzuki

8 - Rubens Barrichello

9 - Julio Campos

10 - Ricardo Zonta

11 - Lucas Foresti

12 - Gaetano Di Mauro

13 - Atila Abreu

14 - Eduardo Barrichello

15 - Arthur Leist

16 - Allam Khodair

7 - Vitor Baptista

18 - Caca Bueno

19 - Lucas Kohl

20 - Gianluca Petecof

21 - Guilherme Salas

22 - Felipe FragaRaphael Teixeira

DNF - Cesar Ramos

DNF - Thiago Camilo

DNF - Nelson Piquet Jr

DNF - Felipe Baptista

DNF - Ricardo Mauricio

Veja como foi a corrida principal da Stock Car em Goiânia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Há chance de título de McLaren/Lando? Rico Penteado analisa. Telemetria

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!