Stock Car: Witold Ramasauskas estreia na categoria em Interlagos

De família simples e sobrenome complicado, Witold Ramasauskas cresceu assistindo as corridas da Stock Car Pro Series no Autódromo de Interlagos, considerado por ele, desde sempre, como o quintal da sua casa. A chance de ver de perto momentos inesquecíveis e ícones das pistas levou o então menino de origem lituana a se apaixonar pelo automobilismo e a desenvolver verdadeira idolatria por Ingo Hoffmann.

Com o passar dos anos, Witold saiu das arquibancadas para ser protagonista da sua história como piloto e trilhou caminho de sucesso em várias categorias no Brasil e no exterior. Mas ainda faltava dar o maior passo: neste fim de semana, na Super Final, Ramasauskas finalmente o fará com sua estreia no grid da Stock Car como piloto da WOKIN Garra Racing.

“É uma chance sensacional e mexe muito comigo”, disse o paulista de 37 anos, que correrá no ‘templo do automobilismo brasileiro’ com o Chevrolet Cruze #113 preparado pela equipe gaúcha. Para Witold, competir na categoria na qual seu grande ídolo tornou-se o maior de todos, com 12 títulos e 77 vitórias, é a realização de um sonho de vida.

“Em 1999, eu era um garotinho de arquibancada com uma pasta cheia de matérias sobre o Ingo Hoffmann, meu ídolo. Em maio daquele ano, ele chegou em terceiro lugar em uma corrida e me deu o troféu daquele pódio. É uma taça que tenho até hoje e está junto com as minhas. Sempre quis ser como ele, um cara sensacional, que trata todo mundo bem. Estar hoje na Stock Car é algo que jamais poderia imaginar, nem nos meus melhores sonhos. Aquele molequinho na arquibancada vai estrear na Stock Car. Realização de um sonho profissional e pessoal. Envolve muitos sentimentos, meus e de toda a minha família”, disse o piloto, emocionado.

Obstinação

O garotinho que vibrava com as corridas realizou um sonho difícil para a maioria dos apaixonados por automobilismo e virou piloto profissional. “Tenho uma trajetória marcada por muita superação e persistência. Venho de família humilde, bem simples. Comecei cedo no kart, como resultado de muito esforço do meu pai”, contou.

Com muito orgulho, Witold relatou as conquistas mais importantes da carreira. “Passei para os carros em 2012. Desde então, trilhei um caminho maravilhoso: bicampeão de Marcas e Pilotos; quatro vezes campeão da AMG Cup; ganhei em Daytona duas vezes no campeonato GT da FARA; corri e venci na Copa Truck; NASCAR Brasil, onde fui vice-campeão; Endurance Brasil; GT4; campeão da GT Series... E sou coach de pilotos também, há 10 anos. É um orgulho viver do automobilismo, algo tão difícil hoje aqui no Brasil”, salientou.

O próximo passo da carreira de Ramasauskas nas pistas será com a equipe que também faz seu ano de estreia na Stock Car. “A WOKIN Garra, o Adílson Morari e Duda Silva, todos foram sensacionais comigo desde o início. A gente já vinha conversando para fazer a Stock Series neste fim de temporada e veio a chance de estrear na Stock Pro, logo em São Paulo, no quintal de casa, na Super Final”.

“Todos me acolheram muito bem, tem sido uma sinergia maravilhosa. É uma parceria muito bacana com uma equipe nova e que está buscando seu espaço. Vamos juntos correr na mesma direção. Quero fazer parte dessa história com todos eles”, declarou.

O novo piloto da Stock Car chega ao grid trazendo metas altas para o debute em Interlagos. “Quero fazer uma boa classificação para me colocar o mais à frente possível e tentar o melhor resultado. Seria um sonho estrear com um pódio. Sei que é muito difícil, mas vamos trabalhar muito por isso. É uma oportunidade de ouro que vou agarrar com unhas e dentes”.

A jornada que se avizinha representa para Witold um grande passo visando a próxima temporada. “O trabalho para 2025 já começou. Era um objetivo profissional estar na Stock Car e conseguimos chegar. Certamente vamos estar no ecossistema da Stock no ano que vem. Estamos lutando para seguir na Pro, mas também temos a possibilidade da Stock Series, que dá o superprêmio com o título e a promoção para a Stock Pro. Se Deus quiser, Witold Ramasauskas estará junto com a Stock Car no ano que vem”, concluiu.

Witold Ramasauskas

Data de nascimento: 02/07/1987 (37 anos)

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Equipe na Stock Car: WOKIN Garra Racing

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #113

Currículo: quatro vezes campeão da AMG Cup, vice-campeão da NASCAR Brasil, heptacampeão do Paulista de Automobilismo, bicampeão de Marcas e Pilotos 1.6, campeão da GT Series, triunfos na FARA, em Daytona, vitória na Copa Truck.

