Empresa promotora das principais categorias do automobilismo brasileiro, a Vicar anunciou nesta quarta-feira (4) as datas dos calendários 2025 da Stock Car Pro Series, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil, TCR South America Banco BRB, TCR Brasil Banco BRB e Turismo Nacional -- todas transmitidas ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube. Com algumas praças ainda em definição, os locais serão anunciados em breve.

A programação será aberta pelas categorias Stock Series e Turismo Nacional no fim de semana de 23 de março. Uma semana depois (30 de março), será a vez de o TCR South America Banco BRB iniciar seu cronograma de 2025, na Argentina.

A Stock Car Pro Series vai estrear na revolucionária geração dos carros SUV nos dias 3 e 4 de maio, assim como o BRB Fórmula 4 Brasil, que vai para a quarta temporada da sua história. Já o TCR Brasil Banco BRB acelera para a primeira etapa do seu campeonato no fim de semana de 12 e 13 de julho, no Uruguai.

A quantidade de eventos permanece a mesma para a Stock Car Pro (12), Stock Series (6), TCR South America Banco BRB (10), TCR Brasil Banco BRB (6) e Turismo Nacional (8), enquanto o BRB Fórmula 4 Brasil terá sete etapas no ano que vem.

A tradicional Super Final está marcada para os dias 13 e 14 de dezembro, encerrando o ano para todas as categorias Vicar, exceção feita à Stock Series, que definirá seu campeão no dia 30 de novembro.

Confira a seguir as datas das categorias Vicar para a temporada 2025:

Stock Car Pro Series, temporada 2025*

1ª etapa: 4 de maio

2ª etapa: 25 de maio

3ª etapa: 8 de junho

4ª etapa: 29 de junho

5ª etapa: 20 de julho

6ª etapa: 17 de agosto

7ª etapa: 7 de setembro

8ª etapa: 5 de outubro

9ª etapa: 26 de outubro

10ª etapa: 16 de novembro

11ª etapa: 30 de novembro

12ª etapa: 14 de dezembro

*sujeito a alterações

Stock Series, temporada 2025*

1ª etapa: 23 de março

2ª etapa: 4 de maio

3ª etapa: 29 de junho

4ª etapa: 7 de setembro

5ª etapa: 5 de outubro

6ª etapa: 30 de novembro

*sujeito a alterações

BRB Fórmula 4 Brasil, temporada 2025*

1ª etapa: 4 de maio

2ª etapa: 29 de junho

3ª etapa: 3 de agosto

4ª etapa: 5 de outubro

5ª etapa: 9 de novembro (preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1)

6ª etapa: 30 de novembro

7ª etapa: 14 de dezembro

*sujeito a alterações

TCR South America Banco BRB, temporada 2025*

1ª etapa: 30 de março (Argentina)

2ª etapa: 20 de abril (Argentina)

3ª etapa: 11 de maio (Argentina)

4ª etapa: 1º de junho (Argentina)

5ª etapa: 13 de julho (Uruguai)

6ª etapa: 27 de julho (Uruguai)

7ª etapa: 17 de agosto (Brasil)

8ª etapa: 21 de setembro (Brasil)

9ª etapa: 26 de outubro (Brasil)

10ª etapa: 14 de dezembro (Brasil)

*sujeito a alterações

TCR Brasil Banco BRB, temporada 2025*

1ª etapa: 13 de julho (Uruguai)

2ª etapa: 27 de julho (Uruguai)

3ª etapa: 17 de agosto (Brasil)

4ª etapa: 21 de setembro (Brasil)

5ª etapa: 26 de outubro (Brasil)

6ª etapa: 14 de dezembro (Brasil)

*sujeito a alterações

Turismo Nacional, temporada 2025*

1ª etapa: 23 de março

2ª etapa: 4 de maio

3ª etapa: 8 de junho

4ª etapa: 20 de julho

5ª etapa: 7 de setembro

6ª etapa: 26 de outubro

7ª etapa: 16 de novembro

8ª etapa: 14 de dezembro

*sujeito a alterações

