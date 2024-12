Stock Car define último campeão da 'era Sedã'

A Stock Car Pro Series vai fechar a temporada 2024, a 46ª da sua história. A Super Final será disputada neste fim de semana (14 e 15/12), no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. Oito pilotos têm chance de conquistar o título na principal categoria do automobilismo brasileiro, sendo que somente um deles, o atual campeão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), já alcançou tal façanha.

Para os demais sete concorrentes, portanto, chegar ao Olimpo do esporte a motor nacional será um feito inédito: Felipe Baptista (Crown Racing), Felipe Massa (TMG Racing), Julio Campos (Pole Motorsport), Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time), Ricardo Zonta e Bruno Baptista (RCM Motorsport) e Rafael Suzuki (TMG Racing) buscam o primeiro Troféu dos Campeões da Pro Series.

Interlagos também será palco de um divisor de águas na história do automobilismo brasileiro. Nascida em 1979, há pouco mais de 45 anos, a Stock Car sempre correu com modelos do tipo sedã, inicialmente com os lendários Chevrolet Opala. Neste domingo, a saga será encerrada pelos Chevrolet Cruze e Toyota Corolla, atuais rivais do robusto grid da categoria.

A partir de 2025, a Pro Series vai estrear a geração de modelos SUV, seguindo a tendência da indústria automotiva, e terá nas pistas o ápice de tecnologia, conectividade e segurança em carros de corrida, marcando uma verdadeira revolução no esporte a motor nacional. Além da Chevrolet, com o Tracker, e a Toyota, com o Corolla Cross, a Mitsubishi estará de volta à competição após quase 20 anos e vai acelerar com o Eclipse Cross.

Felipe Baptista chega à decisão do título de 2024 na condição de líder do campeonato. Com 844 pontos somados, o paulista de 21 anos e 8 meses tem três vitórias, sete pódios, quatro voltas mais rápidas, uma pole position, foi o maior pontuador em duas etapas neste ano e pode se tornar o segundo mais jovem campeão da história da Stock Car — o recordista nesta estatística é Felipe Fraga, que faturou o título em 2016 com 21 anos, 5 meses e 8 dias.

Na defesa do título, o bicampeão Gabriel Casagrande também pode alcançar um recorde na Stock Car. Caso conquiste o tricampeonato, o paranaense de 29 anos será o mais jovem da categoria a alcançar tal feito — jamais um piloto foi tri antes dos 30 anos. Com grande arrancada no segundo semestre, Casagrande chega à Super Final com 808 pontos, duas vitórias, quatro pódios, uma pole e foi uma vez detentor do Troféu Man of the Race como maior pontuador de uma rodada.

Casagrande está três pontos à frente de Felipe Massa, ex-Fórmula 1 que faz sua melhor temporada na Stock Car. Com muita regularidade, o paulista de 43 anos marcou uma vitória e subiu ao pódio em seis oportunidades, além de ter registrado uma volta mais rápida e troféu Man of the Race de duas etapas. Massa busca repetir Ingo Hoffmann, Chico Serra e Rubens Barrichello, competidores com trajetória na Fórmula 1 e que foram campeões na Stock Car.

A relação dos concorrentes ao título de 2024 traz ainda a experiência de Julio Campos, que chega à Super Final com 776 pontos e prestes a completar 300 largadas na Stock Car. O curitibano tem quatro tentos a mais em relação a Dudu Barrichello, jovem de 23 anos que faz apenas sua segunda temporada completa na categoria e já aparece entre os postulantes ao título com uma campanha de bastante destaque. Quatro pontos também separam Dudu de outro ex-Fórmula 1: aos 48 anos e muita bagagem no automobilismo, Ricardo Zonta acelera na decisão com 768 tentos em campanha pavimentada com base na regularidade.

Bruno Baptista é o sétimo finalista de 2024. Companheiro de equipe de Zonta, o paulista de 27 anos tem chances matemáticas de buscar o Troféu dos Campeões e tem 736 pontos, enquanto Rafael Suzuki completa a relação dos candidatos ao título. Com 37 anos, o experiente paulistano está pela segunda vez seguida como postulante à taça e começa o fim de semana em Interlagos com 725 tentos.

A Super Final terá 137 pontos em jogo neste fim de semana: 80 pela vitória na corrida principal (domingo), 55 pelo triunfo na prova sprint (sábado) e outros dois de bonificação pela pole position.

Retrospecto

Um dos fatores que refletem a força do piloto em determinado circuito é seu histórico. Na pista mais tradicional do automobilismo brasileiro e que já recebeu 154 corridas da Stock Car, quatro finalistas aparecem em destaque.

O maior vencedor no autódromo paulistano entre os candidatos ao título é Ricardo Zonta, que já triunfou em cinco oportunidades (2013, 2018, 2020 e duas vezes em 2023), além de ter marcado oito pódios e duas poles. Outro que também costuma andar forte em Interlagos é Gabriel Casagrande, que venceu nos três últimos anos e também tem oito presenças entre os três primeiros. Foi também no traçado que o paranaense comemorou a conquista dos seus dois títulos na Stock Car (2021 e 2023).

Felipe Baptista marcou a pole position e venceu em Interlagos no seu ano de estreia na Stock Car, 2022, além de acumular um total de três pódios. Felipe Massa também triunfou uma vez no ‘templo’, na última etapa da temporada 2023, e terminou no top 3 em quatro ocasiões.

Uma etapa para a história

Rei da pista entre os pilotos em atividade com oito triunfos em Interlagos, Ricardo Maurício vai finalizar um ciclo na sua carreira neste domingo. Depois de 16 anos, o tricampeão vai deixar a Eurofarma RC, equipe chefiada por Rosinei Campos, o ‘Meinha’, em que o paulista de 45 anos correu entre 2009 e 2024, com exceção de 2018, quando Ricardinho defendeu a Full Time Sports.

Será também uma jornada de números redondos para três nomes vitoriosos no grid da Stock Car. Finalista, Julio Campos vai completar 300 largadas na categoria neste próximo sábado com a disputa da corrida sprint, tal qual Marcos Gomes (KTF Sports), campeão de 2015, que também chegará ao tricentenário de corridas na competição. E o gaúcho Cesar Ramos (Ipiranga Racing) vai alcançar 200 provas na Pro Series, também no sábado.

NORRIS é VICE e leva MCLAREN ao TÍTULO de CONSTRUTORES; VERSTAPPEN LOUCÃO e BORTOLETO CAMPEÃO da F2

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!