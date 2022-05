Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series definiu neste sábado o grid de largada para a quarta etapa da temporada 2022, no Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Ricardo Zonta foi o mais rápido e garantiu a pole position, tendo ao seu lado na primeira fila César Ramos.

Entre os líderes do campeonato, Daniel Serra não teve o melhor dos sábados, garantindo apenas a 14ª posição, enquanto o atual campeão Gabriel Casagrande, com apenas um ponto a menos na classificação sai em uma situação melhor, em quinto.

Q1

Às 13h30, foi liberado o primeiro grupo de pilotos, com 15 carros, entre eles Ramos, Zonta, Barrichello, Casagrande e Serra. Destes, César Ramos foi o mais rápido com 01min31s796, tendo apenas 0s023 de vantagem para Zonta, enquanto Salas, Campos e Barrichello completaram completando os cinco primeiros.

Pouco depois, o segundo grupo foi à pista com os demais pilotos. No final, combinando os resultados de ambos os grupos, Nelsinho Piquet foi o mais rápido com 01nmin31s745, tendo Ramos em segundo, Zonta em terceiro, Lapenna em quarto e Salas em quinto.

Campos, Barrichello, Casagrande, Khodair, Felipe Baptista, Nunes, Jimenez, Bruno Baptista, Serra e Foresti foram os outros dez classificados para o Q2. Massa, Camilo, Petecof, Cacá e Maurício foram alguns dos nomes eliminados no Q1.

Q2

Na segunda parte da sessão, os 15 primeiros colocados do Q1 saíram simultaneamente dos boxes para mais oito minutos, definindo quem seguiria vivo na disputa pela pole position.

Ramos foi o mais rápido, marcando 01min31s498, quase três décimos à frente de Lapenna. Completaram os seis classificados para o Q3: Salas, Zonta Casagrande e Barrichello.

Q3

A disputa pela pole foi meio a meio: três Corollas, representados por César Ramos, Ricardo Zonta e Rubens Barrichello, e três Cruzes, com Gui Salas, Felipe Lapenna e o atual campeão Gabriel Casagrande.

No final, Zonta conseguiu uma excelente volta, 01min31s762 para terminar com a pole , pouco mais de um décimo à frente de Ramos. Lapenna e Salas estão na segunda fila, enquanto Casagrande e Barrichello completaram o top 6 do Q3.

A Stock Car Pro Series retorna à pista no domingo para a quarta etapa da temporada 2022, no Velocitta. A primeira de duas corridas tem largada marcada para 13h40, horário de Brasília, com transmissão em português e inglês no Motorsport.com. Na televisão, você pode acompanhar pela Band e o SporTV.

Pos – Q3 # Piloto Equipe Melhor Volta 1 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:31.762 2 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:31.880 3 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 1:31.938 4 85 Guilherme Salas KTF Racing 1:32.072 5 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 1:32.210 6 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1:32.314

Pos – Q2 # Nome Equipe Melhor Volta 7 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:32.102 8 121 Felipe Baptista KTF Racing 1:32.170 9 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 1:32.183 10 70 Diego Nunes Blau Motorsport 1:32.204 11 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 1:32.269 12 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:32.295 13 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 1:32.320 14 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 1:32.327 15 12 Lucas Foresti KTF Sports 1:32.371

Pos - Q1 # Piloto Equipe Melhor Volta 16 117 Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 1:32.262 17 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 1:32.383 18 51 Átila Abreu Shell V-Power 1:32.392 19 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:32.402 20 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 1:32.411 21 11 Gaetano Di Mauro KTF Sports 1:32.423 22 0 Cacá Bueno Crown Racing 1:32.440 23 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 1:32.495 24 6 Tony Kanaan Full Time Bassani 1:32.520 25 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 1:32.547 26 28 Galid Osman Shell V-Power 1:32.557 27 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 1:32.569 28 3 Digo Baptista Crown Racing 1:32.678 29 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 1:32.758 30 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 1:32.813 31 86 Gustavo Frigotto RKL Competições 1:33.819 32 55 Renato Braga RKL Competições 1:35.096 33 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 1:35.124

