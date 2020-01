Bicampeã da Stock Car, Cimed deixa de ter equipe própria em 2020

A intertemporada da Stock Car segue agitada no começo de 2020. Nesta quarta, mais um importante anúncio para o mercado da categoria: a Cimed anunciou que não terá mais time próprio este ano. Assim, a co-irmã Crown Racing 'assume' os dois carros da farmacêutica.

O anúncio vem após a saída de Felipe Fraga da Stock. Mais jovem campeão da categoria, o piloto tocantinense focará na carreira internacional nesta temporada - com participações no WEC e no Intercontinental GT Challenge já anunciadas - e terá patrocínio da Cimed. Veja:

Galeria Lista Modelo do carro que será usado por Felipe Fraga no Intercontinental GT Challenge 1 / 3 Foto de: Divulgacao Modelo do carro que será usado por Felipe Fraga no Intercontinental GT Challenge 2 / 3 Foto de: Divulgacao Modelo do carro que será usado por Felipe Fraga no Intercontinental GT Challenge 3 / 3 Foto de: Divulgacao

Por outro lado, a farmacêutica deixa de formar um time no campeonato brasileiro, no qual tinha equipe própria desde 2013. No ano passado, além de Fraga, o pentacampeão Cacá Bueno foi um dos pilotos. Na co-irmã Crown, correram Marcel Coletta e Gabriel Casagrande.

Este deixou o grupo rumo à R. Mattheis em 2020. Quem assumiu sua vaga foi Átila Abreu, ex-TMG/Shell V-Power. Seu companheiro neste ano já foi anunciado: Galid Osman, também piloto da Shell, que correu pela Full Time em 2019.

Assim, as duas vagas da antiga Cimed Racing, que agora 'passa' à estrutura da Crown, têm os próprios Bueno e Coletta, apoiados pela farmacêutica, como prováveis pilotos. Eles completariam, junto a Abreu e Osman, os quatro competidores da equipe em 2020.

Além disso, o Motorsport.com apurou que o papel da Cimed na categoria nacional ainda não está definido. Há inclusive a possibilidade de a farmacêutica patrocinar os carros de Bueno e Coletta, seus pilotos até o ano passado.

Confira quem foram os campeões da Stock Car entre 2010 e 2019:

