Stock: Bueno bate Coletta em 'dobradinha' no treino 1 do Velo Città

Pentacampeão da Stock Car e atual vice-campeão do Jaguar I-Pace eTrophy, Cacá Bueno foi o mais rápido no primeiro treino livre no Velo Città neste fim de semana. O piloto da Cimed Racing cravou 1min28s150 e colocou mais de meio segundo sobre a maioria dos rivais.

Quem fugiu à regra foi seu 'companheiro' Marcel Coletta, da Crown Racing. O jovem de 18 anos ficou a pouco menos de quatro décimos do veterano colega. Quem completou o top-3 foi Ricardo Zonta, da Shell V-Power.

O quarto colocado foi o atual bicampeão, Daniel Serra, da Eurofarma RC. Rubens Barrichello, da Full Time, foi o quinto. Quem completou os seis mais rápidos foi Felipe Fraga, campeão de 2016 pela Cimed Racing.

Átila Abreu, da Shell V-Power, foi o sétimo colocado, à frente de Julio Campos, da Prati-Donaduzzi. O nono foi Gabriel Casagrande, da Crown Racing. O piloto a completar o top-10 foi Bruno Baptista da RCM Motorsport. Ricardo Maurício, empatado com o companheiro Serra na liderança da tabela, foi o 24º.

Das 10h55 às 12h20, acontece o segundo treino livre. A sessão classificatória, que define o grid de largada da primeira corrida deste fim de semana em Mogi Guaçu, acontece das 13h30 às 14h30. A prova 1 está marcada para 11h00 de domingo. Uma hora depois, ao meio-dia, ocorre a segunda bateria. O Motorsport.com cobre tudo in loco com o repórter Carlos Costa.

Veja a tabela de resultados do primeiro treino livre da Stock Car no Velo Città: