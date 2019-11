Casagrande supera Piquet no 2º treino da Stock Car no Velo Città

Gabriel Casagrande voltou a brilhar na Stock Car em 2019 e liderou o segundo treino livre para a segunda etapa do Velo Città nesta temporada. O piloto da Crown Racing aproveitou a pista mais seca no começo da sessão e registrou 1min27s759, o tempo mais rápido do fim de semana.

O segundo colocado foi Nelsinho Piquet. O competidor da Full Time fez seu giro mais veloz em 1min27s937 e ficou a pouco menos de dois décimos do líder, completando a 'primeira fila' em Mogi Guaçu (SP).

Destaque da RCM Motorsport neste ano, Bruno Baptista ficou em terceiro, a apenas sete milésimos de Piquet. O quarto colocado foi o atual bicampeão Daniel Serra, que também fechou na casa dos 1min27s com a Eurofarma RC e ficou a 0s212 de Casagrande.

Último piloto a registrar tempo na casa de 1min27s, Átila Abreu completou os cinco mais rápidos a bordo da Shell V-Power, colocando-se a 0s229 do ponteiro no Velo Città, onde já conquistou duas vitórias, em 2017 e 2018.

O sexto foi Julio Campos, da Prati-Donaduzzi, à frente do campeão de 2015, Marcos Gomes, da KTF Sports. Bia Figueiredo, da Ipiranga Racing, foi a oitava, superando Felipe Fraga. Campeão de 2016, o piloto da Cimed Racing também tem duas vitórias em Mogi, assim como Abreu.

Quem completou o top-10 foi Galid Osman, da Shell Helix Ultra. Seu 'companheiro' Rubens Barrichello, da Full Time, não conseguiu registrar um bom tempo na pista mais molhada e terminou o segundo treino livre em 21º, apesar de ter vencido a corrida 2 do Velo Città em maio. Empatado com o companheiro Serra na liderança da tabela, Ricardo Maurício foi 23º.

A sessão classificatória, que define o grid de largada da primeira corrida em Mogi Guaçu, acontece das 13h30 às 14h30. A prova 1 está marcada para 11h00 de domingo. Uma hora depois, ao meio-dia, ocorre a segunda bateria. O Motorsport.com cobre tudo in loco com o repórter Carlos Costa.

Veja a tabela de tempos do segundo treino livre da Stock Car no Velo Città:

1 83 Gabriel Casagrande Crown Racing Chevrolet 1:27.759 - - 2 33 Nelson Piquet Jr Full Time Sports Chevrolet 1:27.937 0.178 0.178 3 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Chevrolet 1:27.944 0.185 0.007 4 29 Daniel Serra Eurofarma RC Chevrolet 1:27.971 0.212 0.027 5 51 Átila Abreu Shell V-Power Chevrolet 1:27.988 0.229 0.017 6 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing Chevrolet 1:28.159 0.400 0.171 7 80 Marcos Gomes KTF Sports Chevrolet 1:28.374 0.615 0.215 8 3 Bia Figueiredo Ipiranga Racing Chevrolet 1:28.385 0.626 0.011 9 88 Felipe Fraga Cimed Racing Chevrolet 1:28.393 0.634 0.008 10 28 Galid Osman Shell Helix Ultra Chevrolet 1:28.403 0.644 0.010 11 18 Allam Khodair Blau Motor Sports Chevrolet 1:28.641 0.882 0.238 12 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Chevrolet 1:28.668 0.909 0.027 13 9 Guga Lima Vogel Motorsports Chevrolet 1:29.102 1.343 0.434 14 70 Diego Nunes KTF Sports Chevrolet 1:29.160 1.401 0.058 15 177 Marcel Coletta Crown Racing Chevrolet 1:29.174 1.415 0.014 16 0 Cacá Bueno Cimed Racing Chevrolet 1:29.187 1.428 0.013 17 11 Gaetano di Mauro Shell Helix Ultra Chevrolet 1:29.246 1.487 0.059 18 8 Rafael Suzuki Hot Car Competições Chevrolet 1:29.269 1.510 0.023 19 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Chevrolet 1:29.316 1.557 0.047 20 10 Ricardo Zonta Shell V-Power Chevrolet 1:29.417 1.658 0.101 21 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Chevrolet 1:29.456 1.697 0.039 22 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Chevrolet 1:29.562 1.803 0.106 23 90 Ricardo Maurício Eurofarma RC Chevrolet 1:29.628 1.869 0.066 24 110 Felipe Lapenna Cavaleiro Sports Chevrolet 1:29.734 1.975 0.106 25 30 Cesar Ramos Blau Motor Sports Chevrolet 1:29.887 2.128 0.153 26 77 Valdeno Brito Prati-Donaduzzi Racing Chevrolet 1:29.933 2.174 0.046 27 65 Max Wilson RCM Motorsport Chevrolet 1:29.955 2.196 0.022

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa