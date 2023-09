Após ver a pole escapar no detalhe neste sábado, Cesar Ramos preferiu não lamentar a segunda posição no grid para a corrida 1 no domingo. Vindo de sessões consistentes ao longo do fim de semana, o piloto da casa diz que fará de tudo para conseguir a tão sonhada vitória no Rio Grande do Sul, diante da torcida. “Foi por pouco, eu tive um sábado bem mais competitivo que a sexta-feira. Mas, como eu falei ontem, minha equipe costuma reagir bem", afirmou o piloto da Stock Car.

"Tive um carro muito bom, no Q3 faltou pouquinho, mas é detalhe. Parabéns ao Gabriel [Casagrande] e à equipe dele que foram melhores, mas a gente está bem otimista. Foi um sábado muito bom, prazeroso de guiar o carro, eu espero ter duas corridas muito boas”, disse 'Cesinha'.

Confiante, Ramos não esconde que sonha com uma vitória no Velopark no domingo. Mesmo adotando um tom de cautela, o piloto da Ipiranga Racing afirma que fará de tudo para estar no ponto mais alto do pódio: “Acho que dá para sonhar com isso (vitória). Tentar atacar o Gabriel no começo, entender um pouco do ritmo dele, mesmo sabendo que ele está forte desde o início dos treinos. Enfim, tudo é possível, e eu acho que dá sim”.

Os pilotos da Stock Car retornam à pista neste domingo (17) a partir das 13h, para corrida 1 no traçado de 2.278 km do Velopark, em Nova Santa Rita, e que é hoje o mais curto da atual temporada. As provas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com via Motorsport.tv.

SAINZ SUPERA RUSSELL e é POLE em Singapura! Verstappen e só 11º, com Pérez em 13º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

.