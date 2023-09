Stock Car: Serra destaca dificuldade com o lastro no Velopark

Depois de ficar de fora do Q3 no último sábado, o líder da temporada da Stock Car, Daniel Serra, terá uma missão difícil no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita neste domingo. Largando na 13ª posição, o piloto da Eurofarma-RC sabe que terá de fazer uma prova de recuperação para deixar o RS ainda na liderança do campeonato.

“Vai ser difícil largar ali no meio do pelotão, até para decidir se vamos focar na corrida um ou na corrida 2. É uma posição bem complicada de largar, mais a dificuldade de classificar com os trinta quilos e a gente vem sofrendo bastante com o peso no carro. Mas enfim, a gente tem que pensar em marcar o máximo de pontos e ver como vai terminar o domingo” – concluiu Serra.

Os carros da Stock Car retornam à pista neste domingo (17) para corrida 1 no traçado de 2.278 km do Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, e que é hoje o mais curto da atual temporada. As provas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com via Motorsport.tv.

