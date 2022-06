Carregar reprodutor de áudio

Helio Castroneves foi o grande vencedor da etapa inaugural da Superstar Racing Experience (SRX), disputada neste sábado (18) no Five Flags Speedway. O tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis não estava inscrito para essa corrida, mas conseguiu uma vaga de última hora e não decepcionou.



A vitória na corrida principal na cidade de Pensacola, na Flórida, veio após Castroneves ultrapassar Tony Kanaan na 62ª de 75 voltas de corrida. Depois, foi só controlar o ímpeto de Bubba Pollard e Ryan Newman, que cruzaram na sequência, para fazer sua tradicional comemoração de escalar a grade do circuito.



“Eu dei meu máximo, cada gota de suor que eu tinha. É um campeonato divertido e foi muito proveitoso. Agradeço a SRX pela oportunidade, eu nem deveria estar aqui hoje e estou recebendo o troféu. Isso mostra que a série é incrível e estou muito, muito feliz”, comentou o brasileiro.

Podium SRX Series Pensacola: Race winner Helio Castroneves, 2nd Bubba Pollard, third place Ryan Newman Photo by: SRX

Kanaan terminou em quarto, à frente de Bobby Labonte, Greg Biffle e Marco Andretti. Ryan Hunter-Reay, Bill Elliott e Tony Stewart fecharam o top 10.



Esta foi a etapa inaugural do campeonato que reúne lendas que fizeram história no automobilismo norte-americano, que terá outras cinco corridas nas próximas cinco semanas, sempre em circuitos ovais curtos.

Confira o grid de largada do GP do Canadá de F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual maior adversário ao bi de Verstappen: Pérez, Leclerc ou confiabilidade da Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: