O brasileiro Sérgio Sette Câmara finalmente fará sua estreia na Super Fórmula neste fim de semana, correndo pela equipe B-Max Racing na etapa de Sugo após perder as duas primeiras corridas devido às rígidas restrições de viagem do Japão contra a Covid-19.

Sette teve um dia cheio de treinos em condições mistas, causando inclusive uma bandeira vermelha na sessão da manhã após uma escapada na Curva 3, melhorando no grid até terminar em 13º, quando a pista secava.

"Estou feliz por estar aqui porque por muito tempo não sabia se poderia correr", disse ao Motorsport.com. "Estou bravo por ter perdido duas etapas e um dia de testes".

"E uma grande parte da equipe não está aqui. Eles ainda estão na Alemanha. O lado da B-Max está aqui, mas há apenas uma pessoa da Motopark. Eu mal consegui andar no carro, apenas alguns dias em março. Foi minha primeira vez em Sugo e no molhado, minha primeira vez em um carro da Super Fórmula no molhado".

"Foi difícil. Rodei algumas vezes. Escapei de uma batida na barreira na primeira sessão e consegui continuar. Poderia ter sido melhor, mas também poderia ter sido pior".

"Assim que o carro estava com a temperatura certa, senti confiança. No final, caí para 13º porque estava nos boxes enquanto todos melhoravam os tempos, mas em igualdade de condições, estava em sétimo, oitavo e isso me deixa feliz".

"Eu cometi um erro quando troquei para os pneus novos, que estavam frios. Esse parece ser um ponto fraco, meu ou do carro. Assim que a temperatura chega na janela ideal, me sinto confortável".

Sergio Sette Camara, B-Max Racing Photo by: Masahide Kamio

O brasileiro também revelou que tem um novo engenheiro, Pol Andreu Ferrer, que estava designado originalmente para trabalhar com o outro carro da equipe, o #51 que seria de Charles Milesi, já que seu engenheiro da pré-temporada, Nikolaus Laa, não pode viajar.

Ferrer trabalha com a equipe desde 2017, tendo trabalhado com Juri Vips na Fórmula 3 Europeia em 2018 e Yuki Tsunoda na Eurofórmula Open do ano passado.

A primeira temporada da alicança B-Max/Motopark terminou com dois pódios, um para Lucas Auer e um para Harrison Newey, mas Sette pede paciência quando perguntado se isso poderia acontecer novamente.

"Temos que levar vários fatos em conta: parte da equipe não está aqui, não tivemos como desenvolver o carro, eu tive pouco contato com o carro. É difícil prever. Espero que possamos reduzir os erros e criar consistência, aí podemos pensar em previsões".

"Depende de como me adaptarei ao carro, como evoluímos os ajustes, se a equipe poderá de fato vir. No ano passado, a Motopark estava muito envolvida. Hoje foi meu primeiro dia com Ferrer na vida, é tudo novo. Só o tempo dirá o quanto podemos crescer".

Após o fim das atividades do dia em Sugo, o brasileiro publicou um vídeo em suas redes sociais falando sobre a expectativa da estreia na Super Fórmula.

A etapa de Sugo da Super Fórmula acontece na madrugada de sábado para domingo, a partir das 02h30, horário de Brasília, e você acompanha a transmissão aqui no Motorsport.com. Fique ligado!

Sergio Sette Camara, B-Max Racing Photo by: Masahide Kamio

