Sette Câmara explica por que F-E não foi para Belo Horizonte

Carregar reprodutor de áudio

Piloto da equipe NIO 333 na Fórmula E, o mineiro Sérgio Sette Câmara explicou por que o ePrix brasileiro do campeonato elétrico não aconteceu em Belo Horizonte, que negociou com a categoria antes de São Paulo ser oficializada como sede da etapa no País.

"Eu sabia e cheguei até a participar um pouco na época, eu estava entrando no campeonato. Acho que acabou não acontecendo porque aqui, em São Paulo, eles (F-E) tiveram um contato muito bom com o promotor e com a prefeitura", disse 'Sérginho' quando questionado pelo Motorsport.com.

Sette Câmara estreou na F-E na temporada 2019-2020 pela equipe Dragon Penske, atual DS Penske. Para o campeonato de 2023, o piloto de Minas Gerais foi para a NIO 333, antiga China Racing, pela qual Nelsinho Piquet foi o campeão inaugural da categoria elétrica na temporada 2014-2015.

"Daí, eles (representantes de São Paulo) aceleraram as coisas e se tornaram uma cidade mais atraente para a F-E por diversos motivos... Fizeram o negócio mais rápido e acabaram 'levando' a categoria."

Em 2019, o Ministério do Turismo comunicou que Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília haviam manifestado interesse em sediar o ePrix brasileiro da F-E. No fim das contas, as candidaturas não foram adiante e, em 2022, a prova foi confirmada em São Paulo, no Sambódromo do Anhembi.

A cobertura completa do ePrix de São Paulo da Fórmula E você confere no Motorsport.com, com presença in loco dos repórteres Carlos Costa, Erick Gabriel, Guilherme Longo e Isa Fernandes no Anhembi.

Di Grassi e Sette Câmara falam da Fórmula E no Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate: 'Buraco' da Ferrari é maior que o da Mercedes? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music