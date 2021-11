O Autódromo Óscar Cabalén, na região argentina de Córdoba, é o palco do penúltimo encontro da temporada inaugural do TCR South America neste fim de semana. O pioneiro campeonato chega à sua reta final com três postulantes ao primeiro título da história.

O catalão Pepe Oriola começou a temporada em alta com o Honda #74 da equipe W2 Pro GP. Com duas vitórias em Interlagos e mais uma na etapa 3 em Rivera, ele despontou como o nome a ser batido em 2021. Mas uma quebra na etapa 4 em El Pinar e performances discretas nas duas etapas de Endurance o impediram de degarrar no topo da tabela de pontos.

O espanhol soma 198 tentos, contra 190 de Rodrigo Baptista e 182 de Raphael Reis.

Segundo colocado na classe GT-Am nas 24 Horas de Le Mans e com vasto repertório em carros de GT com apenas 25 anos de idade, o competidor do Audi #13 venceu a primeira corrida de longa duração da temporada em Curitiba com o holandês Tom Coronel, depois conquistou um segundo lugar em Rivera e se credenciou definitivamente para lutar pelo título em El Pinar, com direito a pole e vitórias nas duas baterias. Foi o único competidor até o momento a levar todos os 55 pontos disponíveis em uma etapa.

Já o brasiliense Raphael Reis foi o último do trio a celebrar uma vitória. Primeiro pole da história do campeonato em Interlagos, ele esteve perto em Curitiba quando seu Honda foi um dos carros que sofreram com pneu furado. Ele então engatou uma consistente sequência de top5s até, enfim a vitória lhe sorrir na última prova, em Buenos Aires –corrida de endurance disputada com Nestor “Bebu” Girolami. Assim como na temporada 2018 da Stock Light, o piloto do Honda #77 tem como trunfo em sua jornada no TCR South America o fato de ser o único do grid com pontos em todas as corridas.

Pelo que mostraram até agora, faltando quatro corridas para o fim da temporada, está claro que o pódio da temporada inaugural deverá ser composto pela dupla da W2 Pro GP e pelo piloto da Cobra Racing.

A dúvida é em qual ordem.

