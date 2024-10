O conceito TCR ficará marcado na história do automobilismo sul-americano após as primeiras medalhas conquistadas pelo argentino Ignacio Montenegro e pelo brasileiro Raphael Reis nos FIA Motorsport Games.

O campeão de 2023 do TCR South America Banco BRB e o piloto com o maior número de corridas disputadas na categoria levaram o ouro e a prata na competição de carros de turismo, representada pelo regulamento TCR utilizado mundialmente.





A vitória de Montenegro começou a ser construída desde a primeira saída para a pista. O argentino esteve na frente nos treinos, na classificação, na corrida classificatória e coroou tudo com o triunfo na final. Com uma pista em condições variáveis devido ao clima, o último campeão do TCR South America Banco BRB cruzou a linha de chegada em segundo lugar, mas herdou a vitória após a desclassificação do italiano Marco Butti.



Por sua vez, Reis foi crescendo ao longo dos três dias de atividade. “Rapha” fez uma corrida inteligente para conquistar sua primeira medalha em um conceito de automobilismo no qual já é um dos grandes nomes no continente.



Vale destacar que isso é mais uma prova do sucesso do TCR em todo o mundo. O argentino competiu com o mesmo Honda Civic Type R que usa atualmente no TCR Espanha e TCR Europa, onde foi vice-campeão há apenas algumas semanas. Da mesma forma, o brasileiro pilotou um Cupra Leon VZ semelhante ao que utiliza no TCR South America Banco BRB com a equipe W2 Pro GP em cada fim de semana.



Com o mesmo regulamento e o mesmo carro, o caminho se encurta para os pilotos sul-americanos serem competitivos em qualquer parte do mundo. Ambos os pilotos destacaram durante o fim de semana que precisavam apenas se adaptar ao composto do pneu, que era o único elemento diferente ao que estão acostumados em suas categorias.



O ouro e a prata conquistados por nossos pilotos confirmam o poder e o nível do automobilismo sul-americano, que se reflete a cada etapa no TCR South America Banco BRB.

Pecco SE IMPÕE contra Martín, e Márquez ERRA em Chang! Iannone volta à MotoGP | Moto2 e Lucas Moraes

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa Martín x Pecco na Tailândia e reta final da temporada 2024 da MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!