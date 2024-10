Raphael Reis encerrou a temporada do TCR Brasil neste domingo com a disputa da segunda prova em Buenos Aires, na Argentina. O piloto do Cupra Leon #77 foi sétimo colocado pelo certame sul-americano e quinto no brasileiro.

Com o resultado Reis foi o terceiro colocado na temporada 2024 do TCR Brasil. Pelo campeonato sul-americano o piloto foi o sétimo e segue na disputa do título do TCR South America, ocupando o terceiro lugar na classificação.

Partindo do sexto lugar do grid, Raphael Reis fez boa largada, escapou dos incidentes e manteve sua posição. Na sequência caiu para o sétimo lugar e travava uma boa batalha com Matias Rossi e seu companheiro de equipe Galid Osman.

Após 20 voltas completadas o piloto da W2 ProGP recebeu a bandeira quadriculada na sétima posição pelo TCR South America e quinto lugar no TCR Brasil. O próximo compromisso de Raphael Reis pelo TCR South America acontece nos dias 09 e 10 de novembro, em Termas de Río Hondo, na Argentina.

“Foi uma etapa difícil para nós, sofri um toque que me tirou da prova no sábado e hoje não tínhamos velocidade para avançar o pelotão. Não deu para vencer o campeonato brasileiro, mas seguimos vivos no sul-americano, então agora vamos trabalhar para buscar essa conquista', disse Rapha Reis.

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

