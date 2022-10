Carregar reprodutor de áudio

Encerrado na manhã deste domingo no circuito de San Juan Villicum, a primeira de duas provas que definirá o campeão de 2022 da TCR South America. Melhor para o argentino Jorge Barrio com o seu Toyota Corolla GRS, que superou os rivais e venceu a corrida 1 desde domingo.

Barrio foi seguido de perto por Raphael Reis com o CUPRA #77, que terminou a prova na segunda posição, com Bernardo Llaver com a CUPRA da W2 Pro GP, em terceiro. O líder do campeonato, Fabricio Pezzini com o seu #7 Lynk & Co, terminou a prova na quarta posição, seguido pelo outro candidato ao título, Juan Angel Rosso, em quinto.

Com o resultado, Pezzini se aproxima do título da temporada, que deve ser confirmado na corrida dois, que tem largada marcada para o meio-dia deste domingo.

