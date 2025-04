Um dos novos talentos do automobilismo brasileiro, Enzo Gianfratti vai fazer sua estreia em categorias internacionais neste final de semana. O piloto recebeu um convite para disputar a segunda etapa do TCR South America, que será disputada no circuito de Oberá, na Argentina, e vai defender a equipe Porthack, que recebe apoio da Scuderia Martino, time que atua com o modelo Honda Civic.

Gianfratti, que é o atual campeão da AMG Cup Brasil e está confirmado no grid da Stock Light para 2025, fará um teste junto da equipe nesta terça-feira no circuito de Córdoba, também na Argentina, para ter um primeiro contato com o Honda Civic que vai pilotar. O piloto celebra a oportunidade de estrear no TCR South America e espera ter um bom desempenho na etapa.

“Estou muito feliz em fazer minha estreia no TCR South America e agradeço muito o convite da equipe Porthack para que eu possa disputar esta etapa. Será a minha primeira vez no carro e na Argentina, então espero me adaptar rapidamente para ter condições de fazer uma estreia positiva”, disse Enzo Gianfratti.

A programação do TCR South America prevê a realização de treinos e da classificação neste sábado, e as duas corridas marcadas para o domingo, ambas com transmissão das mídias do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

