O TCR South America Banco BRB, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e a Cobra Racing Team lançaram uma iniciativa conjunta para incentivar a diversidade no automobilismo. As três partes terão um programa conjunto que oferecerá testes no carro da categoria para pilotas brasileiras, em busca de uma representante feminina na temporada 2025.

A Cobra Racing Team até hoje é a única equipe que teve mulheres pilotando seus carros no TCR South America Banco BRB: Bia Figueiredo, que chegou a disputar uma temporada quase completa como titular; e a revelação Antonella Bassani, que correu em dupla com ela a prova de endurance em 2022.

Pioneira, a equipe vai disponibilizar um carro para testes para pilotas interessadas em ingressar no TCR em 2025. A atividade está marcada para o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na segunda quinzena de dezembro.

A melhor delas, de acordo com a gama de quesitos avaliada pela comissão, receberá 50% do budget necessário para disputar a próxima temporada, em um prêmio equivalente a R$ 750 mil. Estão elegíveis competidoras regularmente inscritas como pilotas pela CBA com carteira válida para a temporada 2024.

É um projeto pioneiro no Brasil. O TCR South America Banco BRB, inclusive, tem uma visão de longo prazo e planeja expandir a ação para a Argentina e o Uruguai em 2026. No futuro, em caso de sucesso, também para outros países da América do Sul. A bateria de testes vai acontecer em várias fases. A primeira delas é a seleção dos currículos das interessadas. As finalistas serão chamadas para o teste em Interlagos.

“Ficamos muito contentes com a possibilidade de premiar o talento das pilotas brasileiras com essa iniciativa", disse Maurício Slaviero, co-promotor da TCR South America no Brasil. "A TCR South America Banco BRB é o único campeonato internacional de carros de turismo que integra o calendário brasileiro e é gratificante franquear essa oportunidade a nossas competidoras, com respaldo da CBA e realização da Cobra Racing Team".

“A CBA acredita no talento das pilotas brasileiras e no conceito TCR", disse Giovanni Guerra, presidente da CBA. "Apesar de recente no nosso País, as corridas do TCR South America e do TCR Brasil já se tornaram uma formidável realidade em nosso automobilismo e tenho certeza que terão ainda mais sucesso com uma pilota brasileira em tempo integral no grid".

“O Brasil tem feito boas iniciativas de participação feminina no esporte a motor", disse Bia Figueiredo, presidente da Comissão Feminina da CBA. "O programa Girls on Track é uma vitrine desse movimento, plenamente alinhado com o que faz a FIA ao redor do mundo. O teste com a Cobra Racing Team e a possibilidade de subsídio de 50% do custo para competir em 2025 é uma grande novidade e vamos juntos trabalhar para viabilizar a participação de uma brasileira no campeonato".

“Essa iniciativa precisa ser valorizada", disse Nonô Figueiredo. "É uma empreitada inédita em uma categoria profissional. Já houve em divisões de base, mas é a primeira no cenário profissional. Sabemos que não é fácil e que o objetivo é no futuro termos uma pilota em tempo integral na categoria".

"O teste é o primeiro passo de um processo longo e que passa por muitas variáveis, mas é um movimento decisivo para aumentar a presença feminina em categorias profissionais, acompanhando um movimento que já existe na base. Espero que tenha sucesso e, como toda iniciativa de fomento, persista no longo prazo".

Para participar do processo, as pilotas devem enviar seus currículos para media@southamerica.tcr-series.com . A organização então fará contato com as finalistas para os próximos passos do processo seletivo para o teste.

TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Watch: TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!