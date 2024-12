O brasileiro Raphael Reis foi o mais rápido do primeiro treino livre da etapa decisiva de Rosario do TCR South America, com tempo de 1min39s211.

Matias Rossi, com 1min39s333, e Damian Fineschi, com 1min39s668, fecham o top 3 da sessão de abertura da corrida na Argentina. O líder do campeonato, Juan Casella, foi o quinto mais rápido.

Desde o começo do TL1, Pedro Cardoso se mantinha como o mais rápido da sessão, garantindo volta rápida em sequência, chegando à 1min39s954, até os 18 minutos. Mas o conterrâneo Raphael Reis garantiu, em sua terceira tentativa, o tempo de 1min39s876.

Damian Fineschi, em sua quinta volta, conseguiu superar os brasileiros e tomou o tempo mais rápido, mas Matias Rossi conseguiu quatro milésimos de diferença e subir para o top 1 do TL1, com 1min39s664.

Faltando cinco minutos para o fim da sessão, os pilotos voltaram a pista e começaram a trocar posições por volta mais rápida, mas Rossi melhorou ainda mais o tempo, chegando à 1min39s333.

No entanto, Reis também conseguiu melhorar e muito sua volta, garantindo o tempo mais rápido da sessão, com 1min39s211.

Top 10 do TL1 em Rosario

Raphael Reis Matias Rossi Damian Fineschi Pedro Cardoso Juan Casella Leonel Pernia Matias Cravero Galid Osman Juan Angel Rosso Rodrigo Baptista

