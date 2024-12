Raphael Reis disputa o título do TCR South America em Rosário

Pelo quarto ano consecutivo o piloto Raphael Reis vai decidir o título do TCR South America Banco BRB. Único piloto a largar em todas as corridas da história do certame sul-americano, Reis chega pela quarta vez em quatro anos com chances de ser campeão.

O brasiliense apoiado pelo Banco BRB encara os 4.000m do Autódromo de Rosário com a missão de descontar a diferença de pontos para os dois concorrentes a sua frente na disputa pelo campeonato. Atualmente na terceira posição, o piloto do CUPRA Leon VZ TCR #77 preparado pela W2 ProGP soma 370 pontos, 35 de desvantagem para o líder do campeonato. A última jornada do ano distribui 85 pontos em Rosário.

É a segunda vez que Reis compete no traçado argentino. A última passagem do TCR South America pela cidade argentina foi em 2023 e Reis pontuou nas duas baterias da jornada.

“Estou feliz em disputar o título do TCR South America Banco BRB mais uma vez. Nos quatro anos da categoria no continente eu pude chegar na última etapa ainda com chances de me sagrar campeão e espero que neste ano o desfecho seja positivo. Para isto teremos que fazer um bom trabalho em Rosário e descontar os pontos que precisamos para o líder. As expectativas são ótimas para este fim de semana na Argentina vou fazer de tudo que puder para conquistar o título do TCR South America".

A última etapa da temporada de 2024 abre as atividades de pista na sexta-feira com o shakedown. No sábado duas sessões de treinos livres e o classificatório. A temporada se encerra no domingo com as duas baterias que definem o título de 2024. O TCR South America tem transmissão da Motorsport.tv Brasil.

