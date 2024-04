O TCR South America corre em Interlagos neste fim de semana na abertura da temporada 2024 promovendo uma corrida endurance, formada por duplas bastante conhecidas no cenário do automobilismo. Entre as 'figuras', está o ex-piloto de Fórmula 1, o argentino Norberto Fontana.

Pilotando pela Sauber no papel de reserva, Norberto estreou na categoria em 1997, quando substituiu Gianni Morbidelli no GP da França depois do italiano quebrar o braço. E assim, ele seguiu por mais três corridas: GP da Grã-Bretanha, terminando em 9º, depois, competiu no GP da Alemanha e cruzou a linha de chegada também em P9. Por fim, ele encerrou sua passagem no GP da Europa, finalizando em 14º.

Norberto Fontana, Sauber C16 Foto de: Motorsport Images

Momentos como a 'ignorada' no sinal vermelho da pesagem obrigatória - que ocasionou em uma penalização fazendo com que ele largasse do último lugar na Inglaterra, e a multa de 5 mil dólares (na época) em Jerez fizeram parte da carreira do argentino. Em 1998, Fontana tentou seguir na categoria, mas não conseguiu uma vaga e tomou outros rumos.

Em entrevista ao Motorsport.com, Norberto Fontana, que estreia no TCR South America e faz dupla com Felipe Maluhy nesta etapa da competição, contou um pouco mais sobre o que fez após deixar a Fórmula 1.

"Bem, fiquei muito tempo correndo fora, no exterior, também corri na Fórmula 1 e, bom, continuei correndo na Argentina no Turismo Carretera e agora, corri todo o campeonato na TC2000 e surgiu a possibilidade de vir trabalhar com o Nono Figueiredo e a sua equipe e vamos fazer cinco corridas este ano. Estou muito feliz, tenho muitos amigos brasileiros", revelou.

Mesmo não tendo a oportunidade de correr em Interlagos com a F1, o argentino destacou que não é a primeira vez que vem à capital paulista para disputar uma prova no autódromo brasileiro.

"É a terceira vez, corri aqui alguns anos atrás com uma categoria chamada Top Race e com a TC2000. É muito lindo, é sempre bom sair um pouco, correndo na Argentina estamos sempre nos mesmos lugares, então é bom ir para outros autódromos."

Por fim, Norberto não se aprofundou muito quando questionado sobre o atual momento da Sauber e lamentou a dominância exercida pela Red Bull, destacando a falta de competitividade na principal categoria do automobilismo, reiterando que quando esteve no grid, era extremamente divertido fazer parte do mundo da F1.

"Acredito que não está tão bem na categoria, mas uma pena que a Red Bull sempre esteja na frente, espero que as equipes possam trabalhar e possamos ter uma luta como houve com Hamilton e assim, eles possam se recuperar."

