TCR South America: Reis avança para top 5 após etapa de Rosário

Neste domingo, Raphael Reis encerrou sua participação na segunda etapa do TCR South America, em Rosário, com um sexto e um oitavo lugar, alcançando a quinta posição na tabela de classificação.

Na primeira prova o brasileiro largou do 11º lugar e nos cinco primeiros giros avançou 3 posições. Na sequência o piloto do Cupra Leon #77 passou a atacar seus concorrentes e com boas manobras sobre Fabricio Pezzini e Manuel Sapag avançou para sétimo.

Nas voltas finais Reis passou a pressionar Galid Osman, na volta 14 os dois brasileiros superaram Rosso e com isso o piloto da W2 ProGp assumiu o sexto lugar, posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

Na corrida 2, partindo do 14º lugar do grid, Reis se viu envolvido no meio dos toques na primeira curva, o brasiliense seguiu na prova e avançou duas posições. Nas voltas seguintes o piloto de Brasília passou a forçar o ritmo e veio escalando o pelotão.

Apesar de enfrentar problemas causados pelos toques recebidos na largada, Raphael Reis terminou na oitava posição, cravando a melhor volta da corrida 2 em Rosário.

O próximo compromisso do brasiliense pelo TCR South America acontece no dia 30 de abril, em Termas de Río Hondo, na Argentina.

“Depois da classificação de ontem a nossa ideia era minimizar os danos e conquistar pontos. As corridas tiveram muitos toques, não é o tipo de coisa que eu gosto, mas tive que superar essas dificuldades para fazer o máximo de pontos possíveis. Entramos para o top5 do campeonato e estou feliz", celebrou.

Classificação do campeonato (Top5)

1-Ignacio Montenegro 155 pontos

2-Bernardo Llaver 113

3-Juan Casella 95

4-Galid Osman 82

5-Raphael Reis 81

