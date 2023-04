Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo Ignacio Montenegro dominou as ações do TCR South America, em Rosário. O jovem de apenas 18 anos venceu as duas provas da etapa e segue na liderança da competição, 42 pontos a frente de Bernardo Llaver.

Com o resultado, o piloto do Honda Civic Type R FK7 TCR #23 acumula três vitórias e quatro pódios nas quatro primeiras provas da temporada. Na classe Trophy o brasileiro Fabio Casagrande também não deu chances para a concorrência, venceu as duas provas e lidera a tabela de classificação.

A próxima etapa do TCR South America acontece em Termas de Río Hondo, no dia 30 de abril.



As Corridas

Na largada da primeira prova o pole position Juan Ángel Rosso foi superado por Bernardo Llaver, Montenegro manteve o terceiro lugar enquanto o uruguaio Enrique Maglione escapou da pista na saída da curva 3 após disputa de posição.

Na terceira volta Rosso fez uma manobra espetacular sobre Llaver e reassumiu a ponta. A corrida seguiu muito disputada e Montenegro ultrapassou Rosso com direito a batida de porta, Osman aproveitou a disputa e saltou para o segundo lugar, o argentino do Toyota Corolla #2 caiu para terceiro.

Na oitava volta, Bernardo Llaver passou a pressionar Juan Ángel Rosso, ambos ganharam a companhia de Juan Manuel Casella que se beneficiou de um toque dos concorrentes para saltar da quarta para a segunda colocação. A disputa era intensa e com isso Galid Osman se aproximou e conquistou o quarto lugar.

Enquanto isso, Fabio Casagrande vinha em 14º lugar e liderava com tranquilidade na classe Trophy. Já Ignacio Montenegro já abria quase dez segundos de vantagem para Casella enquanto Llaver reassumia o quarto lugar com uma ótima manobra sobre Galid Osman na entrada da curva dois.

Após 16 voltas completadas Ignacio Montenegro venceu com oito de segundos de vantagem para Juan Manuel Casella. Frederico Lllaver, Fabricio Pezzini e Galid Osman completaram o top5 da primeira corrida.

Na segunda prova Pezzini largou na primeira posição e se manteve a frente de Rosso. No fim do pelotão muitos toques, mas todos passaram pela primeira curva. No segundo giro Manuel Sapag assumiu a liderança com seu Toyota Corolla GRS TCR enquanto Pezzini aparecia em segundo com seu Lynk & Co.

Mais tarde o safety car foi acionado após escapada forte do uruguaio Ferederick Balbi no miolo do circuito. Na quinta volta aconteceu a relargada, Sapag manteve a liderança, seguido pelo compatriota Pezzini e o uruguaio Casella.

Na briga pelo sétimo lugar Llaver fez ótima manobra sobre Rosso e no melhor estilo porta com porta ganhou a posição. Na Copa Trophy novamente Fabio Casagrande seguia dominante.

Juan Manuel Casella vinha em grande forma, superou Pezzini na sétima volta e passou a pressionar Sapag na luta pela liderança com seu Honda Civic Type R. Na nona volta o piloto da PMO Motorsport ganhou a disputa de freada no miolo do circuito de Rosário e assumiu a primeira posição.

Nos giros finais Montenegro avançou para o segundo lugar e passou a pressionar Casella, que se defendia de todas as formas. Faltando duas voltas para o fim o argentino de apenas 18 anos fez ótima ultrapassagem no setor mais lento da pista e venceu pela terceira vez na temporada. Fabio Casagrande faturou a corrida 2 na Copa Trophy.

"Estou muito feliz porque tudo funcionou muito bem desde o sábado. A largada foi um pouco confusa, mas consegui aproveitar bem o ritmo do carro que era fantástico. Abri uma boa diferença, e o campeonato começou muito bem para mim, com três vitórias em quatro provas", celebrou a estrela do fim de semana, Montenegro.

"Tentei fazer uma boa corrida. Estava buscando um pódio neste fim de semana, mas parecia difícil depois da classificação. Tentei fazer o melhor na primeira volta, mas foi meio complicado. E fui avançando pouco a pouco na corrida 1. O carro estava incrível, tenho de agradecer à equipe pelo equipamento incrível", avaliou Casella.

"Uma pole e duas vitórias. Tinha sonhado em fazer isso em Cabalén, mas tive de esperar um pouquinho. Mas foi bom, um fim de semana que saio muito contente daqui", comemorou Casagrande.





