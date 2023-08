A chegada do TCR World Tour à região coloca novamente o automobilismo sul-americano no cenário mundial de destaque. A primeira de duas etapas que disputará na América do Sul será no renovado Autódromo Victor Borrat Fabini de El Pinar, no Uruguai.

Com mais de trinta carros na pista e a participação de grandes nomes do automobilismo de dez nacionalidades diferentes, o TCR South America Banco BRB receberá a divisão mundial para a realização da sexta etapa do campeonato.

No próximo fim de semana, o evento contará, além das competições do TCR South America Banco BRB e do TCR World Tour, com a presença do Superturismo uruguaio, completando a programação esportiva. Além disso, haverá diferentes atrações para o público, como um Show de Drift, o Club Uruguaio de Rally Track, AGUSMOR, PRINA, LA PRIMITIVA, Cumbia Club e Padilla.

No que diz respeito ao campeonato mundial, o TCR WORLD TOUR adicionará nove carros ao grid da categoria sul-americana, incluindo a estrela local, o uruguaio Santiago Urrutia, com seu Lynk & Co, o argentino Néstor Girolami e o espanhol Mikel Azcona, o atual campeão da modalidade.

Até o momento, após quatro etapas, o francês Yann Ehrlacher lidera a classificação geral com 195 pontos, seguido pelo húngaro Norbert Michelisz com 179 e Azcona com 168 unidades.

Por outro lado, o TCR South America Banco BRB terá a estreia do Bratton Tito Bessone Team com um Toyota Corolla pilotado por Esteban Guerrieri. Dessa forma, o argentino retornará ao conceito TCR, depois de ter deixado o campeonato no ano passado para iniciar sua participação no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) na categoria Hypercar com um Vanwall.

Para a categoria sul-americana, esta será a sexta etapa do campeonato e a segunda a ser realizada no Uruguai, após a passagem por Rivera. O líder do campeonato, o argentino Ignacio Montenegro, buscará manter sua vantagem sobre seus perseguidores imediatos, o brasileiro Raphael Reis e o argentino Bernardo Llaver.

As atividades na pista começarão na sexta-feira com um shakedown e o primeiro treino livre. No sábado, haverá o segundo treino livre e as sessões de classificação, com transmissão do Brasil pela TCR TV.

A competição terminará no domingo com duas corridas, programadas para começar às 9h e às 12h45, respectivamente, com transmissão do Star+. A ESPN exibe as corridas em reprise à noite.

Lista de inscritos para a etapa do TCR South America em El Pinar:

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

Cobra Racing Team – Toyota Corolla

#70 Diego Nunes (BRA)

#10 Adalberto Baptista (BRA)*

Squadra Martino – Honda Civic Type R

#34 Fabio Casagrande (BRA)*

#23 Ignacio Montenegro (ARG)

#15 Enrique Maglione (URU)*

#60 Juan Manuel Casella (URU)

PMO Motorsport – Lynk & Co 03 TCR

#8 Rafael Suzuki (BRA)

#24 Frederick Balbi (URU)

TBC

TBC

Alfa Racing – Alfa Romeo Giulietta

#90 Michel Bonnin (URU)

#13 Carlos Silva (URU)*

PMO Racing – Peugeot 308 GTI TCR

#35 Gonzalo Reilly (URU)

#36 Damian Fineschi (ARG)

TBC

TBC

Toyota Team Argentina – Toyota Corolla

#17 Bernardo Llaver (ARG)

#33 Manuel Sapag (ARG)

Scuderia Chiarelli – Hyundai Elantra

#43 Pedro Cardoso (BRA)

Paladini Racing – Audi RS3 LMS SEQ/Toyota Corolla

#1 Fabricio Pezzini (ARG)

#2 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

TBC

Bratton Tito Bessone Team – Toyota Corolla

#86 Esteban Guerrieri (ARG)

BRC Hyundai N Squadra Corse – Hyundai Elantra N TCR

#105 Norbert Michelisz (HUN)

#196 Mikel Azcona (ESP)

Cyan Racing Lynk & Co – Lynk & Co 03 TCR

#111 Thed Bjork (SUE)

#112 Santiago Urrutia (URU)

#168 Yann Ehrlacher (FRA)

#155 Qing Hua Ma (CHN)

Audi Sport Team Comtoyou – Audi RS3 LMS TCR

#122 Frédéric Vervisch (BEL)

#179 Rob Huff (GBR)

Squadra Martino Racing – Honda Civic Type R FL5 TCR

#129 Néstor Girolami (ARG)

Cronograma do TCR South America em El Pinar, Uruguai

Sexta-feira, 18 de agosto

15:00 – Shakedown

17:30 – Treino Livre 1

Sábado, 19 de agosto

11:30 – Treino Livre 2

16:10 – Classificação

Domingo, 20 de agosto

09:00 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:50 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Qual a DIFERENÇA entre o domínio de Max com a Red Bull e pico de Hamilton/Mercedes? E a McLaren?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #242 – O que a F1 2023 tem trazido de positivo, apesar da falta de vencedores diferentes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: