Um passo importante foi dado pelo piloto argentino Fabricio Pezzini do #7 Lynk & Co para o título da temporada 2022 do TCR South America 2022. Com uma volta perfeita, ele superou seus concorrentes diretos na disputa pelo título, e vai largar na frente no circuito de San Juan Villicum.

Primeira parte do treino dominada por Llaver

Assim como nos treinos de sexta-feira e na manhã desse sábado, a primeira parte do treino que reuniu todos os 17 pilotos, viu o domínio do argentino Bernardo Llaver com a CUPRA da W2 Pro GP.

Aquilo que parecia ser uma continuação das sessões anteriores, Llaver fechou o Q1 com três décimos a frente de Jorge Barrio com o Toyota Corolla GRS. Os postulantes ao título da temporada, vieram na sequencia com Pazzini em 3º, seguido por Raphael Reis e Juan Angel Rosso.

Fabricio Pezzini faz volta voadora e larga na frente em San Juan

Os dez minutos finais do treino classificatório foram intensos para os pilotos que disputam o título da temporada. Melhor para o líder do campeonato Fabricio Pezzini que acertou uma volta perfeita a poucos minutos do final da sessão e larga na frente.

Quem também obteve bom desempenho foi o piloto brasileiro Raphael Reis, que nos instantes finais conseguiu uma boa volta e larga na segunda posição. Rosso, por sua vez, largará em quarto.

TCR South America define o campeão neste domingo

A decisão do TCR South America acontece neste domingo no circuito de San Juan Villicum, definindo o campeão de pilotos de 2022. Na liderança com 441 pontos, Fabricio Pezzini larga disputará o título contra o seu compatriota Juan Angel Rosso com o Civic #26, que está 43 pontos de desvantagem.

Com chances reduzidas de título, o brasileiro Raphael Reis com o CUPRA #77 corre para tirar uma diferença de 87 pontos para Pezzini. As provas acontecem em rodada dupla e a primeira de duas corridas tem a largada marcada para as 9h12.

