TCR World Final muda data em alinhamento com a FIA; saiba mais

Originalmente programado para março de 2024, o TCR WORLD FINAL será adiado para uma nova data e terá o reconhecimento como um título da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

O Grupo WSC, dono das competições TCR, anunciou que a mudança foi motivada pela necessidade de evitar a realização de duas finais mundiais no mesmo ano, em uma temporada com um calendário apertado.





Com a WSC e a FIA trabalhando juntas este ano para promover o novo formato do TCR WORLD TOUR, que começará em Vallelunga, na Itália, em abril, foi decidido transferir o evento, garantindo que não haja excesso de competições anuais de carros de turismo em 2024. Vale ressaltar que também será adicionada a terceira edição do FIA Motorsport Games, que ocorrerá em Valência em outubro.



O evento remarcado será dedicado exclusivamente aos pilotos do ranking global do TCR e a participação estará aberta apenas a competidores das categorias regionais e nacionais TCR. Além disso, todos os inscritos para o evento em Portimão, Portugal, receberão convite automático à nova jornada. Ainda sem definição de data e local, o evento deverá ser realizado já no último trimestre de 2024, com os campeões fazendo parte da premiação anual da FIA em dezembro.

Marcello Lotti, presidente do WSC Group, disse: "Tomamos a decisão de mudar a data com base em uma série de fatores. Quando ficou claro que organizaríamos duas 'finais mundiais' no mesmo ano, tivemos que buscar a melhor solução, tanto do ponto de vista esportivo quanto para nossos competidores, e transferir o evento é o que faz sentido. Dado que o FIA Motorsport Games também acontece este ano, ter três eventos importantes de carros de turismo não faz sentido".

"Agora podemos nos concentrar completamente em realizar nossa primeira final de TCR, que agora será reconhecida com um título da FIA. Quero agradecer à ASN portuguesa e ao Autódromo do Algarve por seu apoio e por compreender nossa decisão."

