A quarta temporada do TCR South America e segunda edição do campeonato do TCR Brasil terá o acréscimo de mais uma organização brasileira no grid. A equipe Full Time Sports, laureada organização com sede em Vinhedo (SP) confirmou sua participação nos eventos de TCR do calendário.

O time chefiado pelo engenheiro Mauricio Ferreira firmou uma joint venture com a PMO Motorsport, a equipe campeã do TCR South America em 2022, e vai preparar quatro carros Lynk & Co em 2024. Com o ingresso da Full Time Sports na plataforma TCR, agora são três as organizações com operação nos eventos da Stock Car nos dois calendários. A Scuderia Chiarelli compete na Stock Pro Series e a W2 Pro GP fez o último piloto campeão da Stock Series.



A Full Time Sports foi fundada no ano de 2004 e desde então trilhou uma trajetória de sucesso nas pistas brasileiras. A equipe é comandada por Maurício Ferreira, o mais jovem chefe de equipe a conquistar um título da Stock Car, aos 37 anos de idade.



Campeã da Stock Car em 2014 e 2022 com Rubens Barrichello, a Full Time Sports possui vitórias em todas as categorias em que já participou e foi o primeiro time campeão da história da Fórmula 4 Brasil, com Pedro Clerot em 2022.



A Full Time Sports já esteve presente na Fórmula Renault, Fórmula 3, Super Clio, Stock Light, Pickup Racing, Trofeo Fiat Linea, GT3 Brasil, Brasileiro de Marcas e acumula 15 títulos em sua história.

Na temporada 2023 fez do piloto Gianluca Petecof o estreante do ano na Stock Car, venceu corrida com Dudu e Rubens Barrichello e levou o ex-F1 até a última etapa como um dos postulantes ao título de pilotos.



“A chegada é uma estratégia de ampliação de negócios da Full Time Sports e diversificar a plataforma de negócios do time no automobilismo. Estamos estabelecidos na Stock Car há muitos anos e tivemos êxito em outras categorias ao longo de duas décadas. Temos história e em nossa trajetória iniciada em 2004 vimos o potencial de eventos como o TCR, que agora está engrenando e crescendo de forma sustentável", disse Maurício Ferreira.

"Acho louvável o conceito com seu regulamento mundial e muitas marcas envolvidas. É uma aposta em mais um braço de nossas operações, a qual temos esperança de que cresça junto com a relevância das corridas de TCR no Brasil e países vizinhos", completou.



“Liderado pelo Mauricio Ferreira, a Full Time se destacou em diversas categorias no Brasil ao longo dos anos. Ficamos muito contentes com o interesse da equipe na plataforma TCR, o que ilustra o interesse crescente que o conceito desperta no mercado do País. No ano passado tivemos a primeira edição do TCR Brasil e temos certeza de que a chegada da Full Time aos campeonatos sul-americano e brasileiro vai contribuir para o crescimento do evento como um todo", elogiou Mauricio Slaviero.

