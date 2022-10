Carregar reprodutor de áudio

No recomeço das atividades de pista do TCR South America na manhã deste sábado (8), mais uma vez o argentino Bernardo Llaver dominou com a CUPRA da W2 Pro GP, seguido pelo seu compatriota e líder do campeonato, o argentino Fabricio Pezzini no #7 Lynk & Co.

A etapa que acontece no circuito de San Juan Villicum, definirá o campeão de pilotos de 2022, e tem Pezzini na liderança com 441 pontos, atrás, e ainda com chances de ser campeão, estão Rosso com o Civic #26 com 43 pontos de desvantagem e o brasileiro Raphael Reis com o CUPRA #77 com 87 pontos para tirar de Pezzini.

Logo mais, a partir das 14h10, os pilotos retornam à pista para o treino classificatório que definirá o grid de largada para primeira de duas corridas que definirá o campeão da temporada neste domingo.

Confira o resultado final do TL2 do TCR South America em San Juan:

1 – Bernardo Llaver (CUPRA TCR) – 01min47s329

2 – Fabricio Pezzini (Lynk & Co 03 TCR) – 01min47s800

3 – Jorge Barrio (Toyota Corolla GRS) – 01min48s026

4 – Juan Ángel Rosso (Honda Civic KK7) – 01min48s168

5 – Javier Scuncio (Hyundai 360) – 01min48s200

6 – Raphael Reis (CUPRA TCR) – 01min48s716

7 – Juan Manuel Casella (Peugeot 208 GTI TCR) – 01min49s041

8 – Gabriel Lusquiños (Audi RS3 Sedan 8V SEQ) – 01min49s420

9 – Franco Farina (Peugeot 208 GTI TCR) – 01min49s773

10 – Figgo Bessone (Peugeot 208 GTI TCR) – 01min49s857

11 – Walter Hernández (Hyundai Elantra) – 01min50s169

12 – Frederick Balbi (Alfa Romeo Giulietta) – 01min50s192

13 – Matías Cravero (Honda Civic KK7) – 01min50s448

14 – Fabio Casagrande (Honda Civic KK7) – 01min50s903

15 – Enrique Maglione (Peugeot 208 GTI TCR) – 01min52s240

16 – Matías Milla (Alfa Romeo Giulietta) – 01min54s692

17 – Marcio Basso (Lynk & Co 03 TCR) – 03min41s260

