O TCR South America encerrou o sábado de automobilismo com a classificação, que definiu os grids de largada das corridas da grande final, em Rosario, na Argentina. A pole ficou com o brasileiro Pedro Cardoso, vice-líder do campeonato, e que usa os pontos para se aproximar ainda mais de Juan Manuel Casella na classificação, enquanto o uruguaio foi apenas o nono.

O classificatório do TCR South America é dividido em duas partes. Na primeira, todos os pilotos vão à pista fazer voltas rápidas. Os 12 melhores avançam para a disputa da pole position. O resultado define o grid das duas corridas do domingo, com a segunda sendo formada com a inversão dos dez primeiros colocados.

Cinco pilotos chegam vivos à briga pelo título nesta corrida final: Juan Manuel Casella lidera com 405 pontos, à frente de Pedro Cardoso (392), Rapha Reis (370), Juan Ángel Rosso (358) e Matías Rossi (331).

Vice-líder, Pedro Cardoso foi o mais rápido do Q1 com 01min39s167, tendo Digo Baptista em segundo, Matías Rossi em terceiro, Rapha Reis em quarto e Matías Cravero em quinto. O líder Juan Manuel Casella foi o sexto, a 0s468.

No Q2, Pedro Cardoso manteve o bom ritmo e garantiu a pole com 01min38s814, 0s111 à frente de outro candidato ao título, Matías Rossi. Leonel Pernía foi o terceiro, com Rapha Reis em quarto e Matías Cravero fechando o top 5. Dos demais postulantes, Juan Ángel Rosso foi o oitavo e o líder Juan Manuel Casella apenas o nono. Na corrida 2 do domingo, com a inversão do top 10, Galid Osman sai na pole com Casella em segundo.

O TCR South America volta à pista de Rosario amanhã, para as duas corridas que definirão o campeão de 2024. As largadas estão marcadas para 09h e 12h, com transmissão da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado da classificação do TCR South America em Rosario:

1 - Pedro Cardoso

2 - Matías Rossi

3 - Leonel Pernía

4 - Raphael Reis

5 - Matías Cravero

6 - Rodrigo Baptista

7 - Damian Fineschi

8 - Juan Ángel Rosso

9 - Juan Manuel Casella

10 - Galid Osman

11 - Fabricio Pezzini

12 - Fabián Yanantuoni

13 - Enrique Maglione

14 - Thiago Vivacqua

