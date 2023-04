Carregar reprodutor de áudio

Deu Ignácio Monetengro mais uma vez! O argentino, líder do campeonato, venceu a segunda corrida do TCR Sotuh America em Rosário. O piloto de apenas 18 anos 'deu um show' ao escalar o pelotão, arriscar tudo nas últimas voltas e vencer a segunda corrida do domingo.

Juan Manuel Casella e Manuel Sapag completaram o pódio. Rafael Suzuki foi o brasileiro melhor colocado na corrida com o sexto lugar.

A corrida

Por conta do grid invertido, Manuel Sapag largou na pole e conseguiu manter a liderança de forma limpa e sem grandes problemas. Fredric Balbi, contudo, não teve a mesma sorte. O piloto uruguaio foi parar na barreira de pneus, em uma batida forte, ocasionando uma bandeira amarela e a entrada do safety car.

A relargada aconteceu com menos de 19 minutos no cronômetro e, pela segunda vez, Sapag não teve problemas em manter o P1. Atrás dele, Pezzini e Casella travavam uma briga de 'gato e rato' pelo segundo lugar. Mias atrás, Monetenegro tentava escalar o pelotão.

Depois de muito estudar qual a melhor estratégia em relação aos pneus, Casella e Montenegro atacaram seus adversários ao mesmo tempo, com Juan Manuel assumindo a liderança e "Nacho" conseguindo um lugar no pódio e avançando para o P2 logo na sequência.

Em quarto lugar, Pezzini abandonou a prova com problema no carro restando menos de dez minutos para o fim. Lá na frente, Montenegro arriscou tudo e em uma manobra sensacional, na penúltima volta, colocou por fora e tomou a ponta de Casella.

Na última volta, o quarto, quinto e sexto colocado ficaram lado a lado na pista, dividindo um espaço mínimo. Os três se tocaram e precisaram segurar bem o volante para não rodarem juntos.

Resultado Final

POSIÇÃO PILOTO 1º Ignácio Montenegro 2º Juan Manuel Casella 3º Manuel Sapag 4º Bernardo Llaver 5º Juan Angel Rosso 6º Rafael Suzuki 7º Fabian Yannantuoni 8º Raphael Reis 9º Pedro Cardoso 10º Fabio Casagrande 11º Diego Nunes 12º Gonzalo Alterio 13º Adalberto Baptista 14º Diego Gutierrez 15 Fabricio Pezzini 16º Enrique Maglione 17º Galid Osman 18º Juan Pablo Bessone 19º Pablo Otero 20º Frederik Balbi

