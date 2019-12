Beto Monteiro voou baixo em Interlagos e garantiu a pole para a corrida 1 da grande final da Copa Truck, que será disputada neste domingo. O piloto da Volkswagen/Man fechou sua volta em 2min04s406. O segundo mais rápido foi Roberval Andrade, atual campeão da categoria que corre com as cores do Corinthians, com um tempo 0s683 mais lento que o líder. Paulo Salustiano, Wellington Cirino e Felipe Giaffone fecharam o top-5.

Monteiro, que atualmente lidera o campeonato com 142 pontos, tenta seu primeiro título na categoria, criada em 2017 após o cancelamento da Fórmula Truck. Na antiga modalidade, o paulista foi campeão duas vezes, em 2004 e 2013.

Final tem seis candidatos ao título

Além de Monteiro, as duas corridas finais deste domingo terão nada menos que seis pilotos buscando o caneco. André Marques, da Mercedes, é rival mais próximo do líder na tabela com 128 pontos, largará na oitava posição. Se mantiver a posição na primeira prova do domingo, será o pole para a corrida 2, já que o grid é invertido para os oito primeiros.

Terceiro na tabela com 118 pontos, Giaffone tenta o bicampeonato na Copa Truck e parte da quinta posição. O paulista da Iveco tem grande retrospecto nas corridas de caminhões, acumulando um tetracampeonato na extinta Fórmula Truck e mais um na modalidade atual.

O companheiro de Monteiro, Paulo Salustiano fechou o treino na terceira posição e precisará de uma combinação de resultados para tirar os 30 pontos que o separam do líder, já que o máximo que pode alcançar nas duas corridas deste domingo são 40 pontos (22 pela vitória na corrida 1 e 18 se vencer a 18).

Situação similar à de Salustiano é a dos pilotos Mercedes Roberval Andrade e Leandro Totti, que largarão na segunda e sétima posições, respectivamente. Eles estão empatados na pontuação, com 110 cada.

Confira o grid de largada para a corrida 1 da Copa Truck em Interlagos:

Pos Nº Piloto Marca Melhor Volta 1 88 BETO MONTEIRO VW 2min04s406 2 1 ROBERVAL ANDRADE MB 2min05s089 3 55 PAULO SALUSTIANO VW 2min05s115 4 6 WELLINGTON CIRINO MB 2min05s591 5 4 FELIPE GIAFFONE IVE 2min05s859 6 9 RENATO MARTINS VW 2min06s157 7 73 LEANDRO TOTTI MB 2min06s465 8 77 ANDRE MARQUES MB 2min06s624 9 7 R DEBORA MB 2min07s470 10 90 GIULIANO LOSACCO IVE 2min07s630 11 5 ADALBERTO JARDIM FOR 2min07s675 12 35 GABRIEL ROBE MB 2min07s817 13 17 CLODOALDO MONTEIRO MAN 2min07s951 14 22 L C ZAPELLINI MAN 2min08s163 15 83 REGIS BOESSIO VOL 2min08s190 16 29 PEDRO PAULO MB 2min08s249 17 81 JOSE AUGUSTO DIAS VW 2min09s058 18 99 LUIZ LOPES IVE 2min09s673 19 45 DANIEL KELEMEN MB 2min11s877 20 21 DJALMA PIVETTA IVE 2min11s886 21 0 DANILO ALAMINI IVE 2min12s727

Veja imagens dos postulantes ao título da Copa Truck 2019:

Galeria Lista 6º - Leandro Totti, 110 pontos 1 / 6 Foto de: Duda Bairros 5º Roberval Andrade, 110 pontos 2 / 6 Foto de: Duda Bairros 4º Paulo Salustiano, 112 pontos 3 / 6 Foto de: Vanderley Soares 3º Felipe Giaffone, 118 pontos 4 / 6 Foto de: Vanderley Soares 2º André Marques, 128 pontos 5 / 6 Foto de: Duda Bairros 1º Beto Monteiro, 142 pontos 6 / 6 Foto de: Duda Bairros

